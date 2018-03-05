Под Волгоградом целый город 4 дня искал пропавшую пятиклассницу

5 Март 18:18 2018-03-05T18:58:08+03:00

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Волжский городок Камышин в первые мартовские дни буквально гудел от тревожных известий. Пропала 11-летняя Аня Выпрецкая - дочка известных здесь бизнесменов, владельцев популярного интерьер-салона, где можно найти все от игрушек и канцтоваров до каминов и напольных часов. И не просто пропала! Похитили и требуют выкуп. Таинственное исчезновение девочки произошло в первый день весны. Девочка-отличница рано утром шла в школу к первому уроку, но до занятий так и не добралась. Уже скоро стало ясно, что это не прогул. Аня не вернулась домой ни днем, ни к вечеру, ее сотовый был выключен и никто из друзей не имел представления, что произошло. Спустя сутки после пропажи полиция и добровольцы развернули полномасштабную поисковую операцию. Пустыри, гаражи, овраги, частный сектор — все это начали прочесывать десятки людей. А вечером 2 марта старшая сестра пропавшей Анечки Елена Выпрецкая оставила в соцсетях сообщение, подтвердившее худшие догадки: - Был какой-то звонок от нее маме. Ее удерживает около «Бородинского» (местный мост — прим. «КП») какой-то мужчина и не дает говорить. Связь быстро прервалась, - написала Елена. Несмотря на столь ценную информацию, еще двое суток о местонахождении ребенок не было никаких вестей. Доведенный до отчаяния отец Ани Александр Вепрецкий через соцсети попытался дать понять похитителю, что готов заплатить за девочку любой выкуп. - Мы, родители Ани, доведены до отчаяния, и готовы на все условия передачи ребенка. Мы три ночи не спим, не едим, рыдаем. Пожалуйста, услышьте нас. Мы будем молиться за вас и нашего ребенка. Мы порядочная семья, мы свое слово сдержим.

Исключение из «правила трех суток»

Поисковики «Лизы Алерт» хорошо знают правило трех суток. Если по истечению этого срока после пропажи человека, его не удалось отыскать, то шансы на счастливый исход резко падают. Поэтому то, что произошло на четвертый день поисков, можно счесть небольшим чудом. Похититель был найден, а вместе с ним и Аня — в абсолютной целости и сохранности. А помогла этому стандартная полицейская процедура под скучным названием «поквартирный обход граждан». В одном из домов дверь распахнул морщинистый сгорбленный мужчина в возрасте, но увидев людей в форме, тут же попытался запереться. И в этот момент в коридор выбежала девочка, которая крикнула полицейским, что именно ее все эти дни ищет весь город. Действительно, это была Аня Выпрецкая.

Задержание похитителя девочки.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Развязка как в детективах

Похититель знал семью своей жертвы давно. 58-летний Сергей когда-то работал в магазине Выпрецких разнорабочим: разгрузи то, почини здесь — ничего особенного. Правда, было это давно. - Он увольнялся несколько раз, потом приходил снова. Последний раз он работал у нас два года назад, - рассказывает отец похищенной девочки Александр Выпрецкий. - Тихий спокойный человек. Правда, иногда уходил в запой. Полгода нормально работает, а потом две недели не появляется без предупреждения. Но никаких конфликтов с ним не было. Когда виделись, здоровался. Да и до последнего времени заходил в нам в магазин, пообщаться со знакомыми продавцами. Решительно нельзя было заподозрить в этом одиноком, немолодом, уже немного сгорбленном мужчине человека, способного среди бела дня подойти к чужому ребенку, представиться полицейским (а именно так Сергей втерся в доверие к девочке) и увести ее за собой. «Как в хорошем детективе, он был последним на кого мы могли подумать», - разводит руками отец девочки.

Александр Выпрецкий.

Загадки похищения

Мотивы пожилого тихони пока остаются главной загадкой в этом деле. Может быть, сексуальный извращенец? Но за четыре дня дня в неволе девочку никто не тронул и пальцем, более того она сама рассказала полицейским, что похититель хорошо кормил ее и вел себя заботливо. Месть бывшим работодателям? Но ведь никаких конфликтов между ними не было, да и редкий мститель станет ждать два года. Желание денег? Но, как оказалось, таких требований к семье не поступало, а запись в соцсетях отец школьницы специально оставил, чтобы вывести злоумышленника на диалог. К тому же, Сергей в последнее время работал таксистом и вполне мог себя прокормить. Есть и еще одна загадка в этой истории — тот самый звонок родителям на следующий день после похищения. Как утверждает Александр Выпрецкий, Сергей сам вывез Аню в безлюдное место и дал ей коротко позвонить родителям. Зачем — неизвестно. Распутывать этот клубок теперь предстоит следователям. Но городок Камышин страшный случай со счастливым концом объединил. Сотни людей после рабочей смены искали девочку по оврагам и промзонам, не обращая внимания на плохую погоду. Похищение ребенка отодвинуло на второй план все остальные проблемы горожан. - Я даже не представлял, что на нас обрушится такая поддержка, - с подрагивающим голосом говорит Александр Выпрецкий. - В соцсетях мне писали из всех уголков России, даже деньги на выкуп предлагали. Теперь я знаю, что в беде наши люди не оставляют.