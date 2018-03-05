В 2018 году в России будет 152 льготных авиационных маршрута

5 Март 18:35 2018-03-05T21:35:54+03:00

В этом году правительство выделит на субсидирование авиаперевозок 3,8 миллиарда рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Программа субсидирования авиаперевозок будет продолжена и по возможности расширена. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями в понедельник в подмосковных «Горках».

Медведев сообщил, что утвердил новые правила предоставления субсидий авиакомпаниям из федерального бюджета. Он напомнил, что в последние годы для обеспечения лучшей доступности полетов были выбраны приоритетные регионы - Дальний Восток, Калининград, Крым.

- По каждому из этих направлений ранее действовали свои программы субсидирования. Такая разрозненность не всегда позволяла перераспределять средства между субсидируемыми маршрутами в зависимости от наполняемости рейсов. Новые правила ситуацию должны изменить, - заметил Медведев.

Как рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович, в этом году правительство выделит на субсидирование авиаперевозок 3,8 миллиарда рублей. По его словам, всего будет субсидироваться 152 маршрута, некоторые из них добавились в этом году. При этом, помимо денег из федеральной казны, 84 маршрута будут софинансироваться регионами, а значит общий объем субсидий будет больше, а тарифы на эти рейсы - ниже.

По словам Дворковича, самый большой объем субсидий идет на авиаперевозки с регионами Дальнего Востока.

- Это связано с приоритетностью данного региона. У правительства есть уверенность, что в этом году по программам субсидирования будет перевезено больше пассажиров, чем в прошлом, - заявил Дворкович.

По его словам, в 2017 году наша авиационная отрасль продемонстрировала самые высокие показатели за всю историю.

- В общей сложности было перевезено 105 миллионов пассажиров, - сказал Дворкович.