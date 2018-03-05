Чем хороша жизнь в складчину и какие риски существуют

5 Март 20:00 2018-03-05T21:32:31+03:00

Сэкономить на совместном туре в зависимости от выбранного направления можно от 5 тыс. до 30 тыс. руб. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Путешествовать, покупать одежду и снимать квартиру вместе с незнакомыми людьми дешевле, чем в одиночку. Но не факт, что комфортнее. Как обезопасить себя от неприятностей?

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Все на пляж

Что делать, если никого у вас нет, а ездить одному скучно, дорого и боязно? Тогда ищите таких же туристов, готовых разделить с вами оплату, впечатления и номер.

Сэкономить на совместном туре в зависимости от выбранного направления можно от 5 тыс. до 30 тыс. руб. Попутчиков ищут в специальных группах в соцсетях и на форумах. Можно и туроператоров попросить о такой услуге.

- Я пришла в турагентство, мы выбрали тур, а потом менеджер разместила в своей группе объявление о поиске попутчицы для меня. В другой раз просто, когда за путевкой приходили одинокие девушки, она предлагала меня в попутчицы. Так в течение нескольких дней находится человек, с которым можно поехать вместе. Мы приходим к определенному времени в агентство, там же знакомимся и оплачиваем тур, - рассказала Светлана.

Ищут попутчиц с детьми одинокие мамы, которые едут на отдых с ребенком. Им так веселее и сподручнее.

Ищут компанию и просто одинокие люди.

- У человека в возрасте от 40 лет и старше появляется нехватка друзей, единомышленников. Это часто становится причиной поиска компании. В совместных путешествиях люди готовы открыться друг другу, рассказать о наболевшем. Сделать это легко, потому что есть вероятность, что этого человека вы больше никогда не увидите и его можно не стесняться, - считает руководитель Team2.travel Денис Андреев.

В чем опасность: риски в совместных путешествиях могут быть разные. Жить в одном номере, где будут храниться ваши вещи, деньги и паспорт, с совсем незнакомым человеком само по себе предприятие авантюрное. И с психологической точки зрения такое сожительство подходит не всем. Поэтому, прежде чем соглашаться на совместную поездку, хорошо бы для начала встретиться с предполагаемыми попутчиками и получше узнать друг друга.

Еще чаще рискуют мужчины, которые ищут себе «подругу на отпуск». Нередко такое путешествие заканчивается не начавшись. Максим искал для поездки девушку. Барышня нашлась и попросила прислать ей денег на билет до Москвы, поскольку она была из другого города. Деньги Максим перевел, после чего девушка исчезла.

Сайты, где можно найти попутчиков для турпоездок:

mahnem.ru

vk.com/club12835456 (одна из групп ВКонтакте, но не единственная, там их много)

team2.travel

nashaplaneta.net/companions/

saletur.ru/poisk_poputchika/

Опт рубль бережет

Оптовые покупки всегда дешевле. Но мало кому нужно несколько брюк или сумочек. И тут на помощь приходят сайты совместных покупок.

Идея в следующем. Какой-то человек (его называют организатором) договаривается с оптовыми магазинами о закупке товаров. Потом на форумах в специальных группах или на сайтах кидает клич. Когда набирается необходимое количество заказов, люди оплачивают покупку, организатор переводит деньги в магазин и информирует всех о времени доставки.

Представители одного из сервисов совместных покупок рассказали «КП», что при таком шопинге можно неплохо сэкономить. Иногда раза в 2 - 3. Но это максимум. Чаще скидки составляют 10 - 30% от цены, по которой эту вещь можно было бы купить в обычном магазине.

В чем опасность: в необходимости предоплаты. Тут уж нужно выбирать проверенные сайты или обращаться к закупщикам, которых кто-то порекомендовал.

И еще вещь заранее нельзя примерить. Есть вероятность, что в реальности она будет выглядеть не так, как на картинке, или по размеру не подойдет. Но для таких случаев на тех же сайтах и форумах совместных покупок есть специальные группы, где продаются новые вещи, которые по каким-то причинам кому-то не подошли.

Сайты для совместных покупок:

repka.ru

100sp.ru

vk.com/club38455341

sp.babyblog.ru

ЖИЛЬЕ

Добровольное общежитие

Арендовать жилье вместе - тоже предприятие выгодное.

- К риэлторам часто обращаются люди, которые хотели бы снять квартиру в складчину. В нашей компании около 30% подобных обращений. Но собственники редко когда соглашаются на такое «общежитие», - говорит директор компании «Миэль-Аренда» Мария Жукова.

- Для приезжающих арендаторов важен не только вопрос финансовой экономии, - делится наблюдениями замдиректора департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова. - Люди попадают в стрессовую ситуацию: многие чувствуют себя одинокими и беспомощными в огромном мегаполисе. Когда они вместе, им проще адаптироваться, они могут поддержать друг друга.

В чем опасность: нередко арендодатели, узнав о том, что в их жилье планируют заселиться несколько квартирантов, повышают плату процентов на 10%.

Если один из квартирантов решит съехать, то надо будет срочно искать замену или платить вдвое больше. Не забывайте также, что договор аренды обычно оформляется на одного человека. На нем же лежит ответственность за то, чтобы ежемесячные платежи хозяева получали вовремя и в полном размере.

Сайты для совместной аренды:

moisosed.org

gdezhivem.ru/roommates

vkarenda.ru/b/sovmestnaya_arenda_v-5

sosed.zhivem.ru

ГАЗУЙ!

Он сказал: «Поехали»

Нет машины? Не беда! В интернете есть сайты, где водители ищут попутчиков для поездки. Автовладельцы указывают свой маршрут, дату выезда и стоимость поездки. А еще свои предпочтения: например, любит поговорить, не курит, слушает музыку и т. д. Ну и требования к пассажирам прописывают тут же. Чаще всего ограничение только одно: в дорогу с собой не берут пьяных. Чтобы найти поездку, надо зарегистрироваться на сайте. Потом вбиваете интересующий маршрут и дату отъезда и выбираете понравившееся предложение. Обычно в легковой автомобиль берут трех пассажиров, чтобы сидеть вдвоем на заднем сиденье - так удобнее.

Такой способ передвижения комфортнее, чем трястись в электричке или рейсовом автобусе. К тому же обойдется поездка дешевле. Например, из Москвы до Питера можно доехать за тысячу рублей, а до Краснодара за полторы тысячи. Деньги водителю платят в конце поездки. Конечно, только наличные.

Водителям тоже удается сэкономить на бензине. Есть и другие причины, по которым они предпочитают не ездить в одиночестве.

- Я стал брать попутчиков в дорогу после того, как меня ограбили. Как-то вышел покурить, на секунду отвернулся, а у меня вытащили сумку из машины и сбежали. С пассажирами ездить безопаснее, - рассказал Иван.

Чтобы поездка прошла приятно и безопасно, нужно сначала изучить отзывы о водителях. На таких сайтах принято после поездки писать свой комментарий - что понравилось, а что нет. Если есть плохие отзывы или их нет вовсе, лучше поискать другую машину. Когда водитель выбран, надо созвониться с ним. По голосу и манере разговора можно многое понять о человеке. Некоторым комфортнее путешествовать с водителем-женщиной. Предложения от них, хоть их и меньше, тоже есть. Кстати, женщины чаще ищут пассажиров своего пола.

Начинать искать автомобиль лучше заранее, а не накануне поездки.

Если вам предстоит ехать на не слишком длинные расстояния, то лучше выбрать водителя, который выезжает рано, чтобы основная часть пути прошла днем.

По данным портала poputti.com, сервисами совместных поездок в качестве пассажиров пользуются примерно равное количество мужчин и женщин. Среди водителей больше представителей сильного пола (их 88%). Толкает на такие поездки в основном желание сэкономить деньги и время, а также возможность попасть в нужный пункт, когда уже нет билетов на общественный транспорт.

Сайты, где можно найти попутчиков и водителей:

blablacar

beecar

poputinam

НА ЗАМЕТКУ

Для вас ли этот «колхоз»?

Одна из главных проблем, которая возникает при совместных делах, - то, что в них участвует, кроме вас, еще кто-то. Этот кто-то имеет свои цели и предпочтения.

Как ужиться с посторонними людьми?

✓ Нужно заранее встретиться с человеком и четко проговорить все условия будущей поездки или совместного проживания. Уже на этом этапе должно стать ясно, сможете ли вы в принципе что-то делать вместе.

✓ Если в процессе возникли какие-то неурядицы, не нужно резко рубить концы. Проговорите то, что вас не устроило. Только спокойно и без нападок. Другие люди могут просто не догадываться, что причиняют вам дискомфорт. Неприятен запах сигарет, а попутчик курит? Скажите об этом. Поехали в поездку с незнакомым водителем, а он гонит как сумасшедший и вам страшно - сообщите о своих ощущениях. Не исключено, что вам пойдут навстречу - раз уж затеяли с вами совместное дело.

✓ С любым человеком придется искать компромиссы. И тут важно понимать, что для вас непринципиально и вы готовы идти на уступки, а где категорически не можете на них пойти. Донесите эти моменты до вашего партнера.

✓ Ищите в компаньоны таких же, близких по духу, иначе поездка либо аренда легко может превратиться в кошмар для обеих сторон.