2018-03-06T17:55:57+03:00
Происшествия

ФСБ вскрыла в России сеть оружейных мастерских

Преступники снабжали преступные группировки, экстремистов и "спящие ячейки" террористов боевыми пулеметами и автоматами [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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5 марта в Махачкале был задержан организатор одной из таких "спящих ячеек"5 марта в Махачкале был задержан организатор одной из таких "спящих ячеек"Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Сотрудники Федеральной службой безопасности России прекратили деятельность 5 мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия, расположенных в Московской, Новгородской, Челябинской и Ростовской областях. А в Великом Новгороде задержан организатор указанного криминального бизнеса и трое его сообщников.

"Одновременно в 27 регионах страны (от южной части России до Сибири) проведены обыски у лиц, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты 51 единица огнестрельного оружия (пулеметы "РПК", "Максим", пистолет-пулемет "Судаева", автоматы "АК-47", "АК-74", карабины и винтовки "Мосина", "Винчестер", "Вепрь", пистолеты "ТТ", "ПМ", "Беретта", "Тангфолио", "Сталкер", револьверы "Наган"), основные и комплектующие части к стрелковому вооружению, более 3 кг взрывчатых веществ, средства инициирования взрыва, свыше 5500 патронов различного калибра, 10 приспособлений для бесшумной стрельбы", - перечислили часть списка в ЦОС ФСБ России.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты 51 единица огнестрельного оружия Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты 51 единица огнестрельного оружияФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сейчас следователи разыскивают покупателей оружия. Следы ведут к преступным группировкам, экстремистов и "спящим ячейкам" запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ.

5 марта в Махачкале был задержан организатор одной из таких "спящих ячеек" и четверо его сообщников, которые склонили к выезду из России в Сирию группу российских граждан.

"После прохождения диверсионно-террористической подготовки в полевых лагерях "Исламского государства" они стали активными участниками вооруженных формирований", - сообщает ЦОС ФСБ России.

Сейчас следователи разыскивают покупателей оружия Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сейчас следователи разыскивают покупателей оружияФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

У террористов была изъята взрывчатка, боевое оружие и боеприпасы, которые они собирались использовать для проведения своих акций. Все участники незаконного формирования помещены под арест.

Видео взятия силовиками незаконных изготовителей оружия.ФСБ вскрыла сеть оружейных мастерских, поставлявших террористам боевое оружие

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