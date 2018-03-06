На телеэкранах впервые покажут "Аритмию" и "Викинга"

СЕГОДНЯ 15:55 2018-03-06T15:55:16+03:00

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Фильмы и сериалы о врачах обычно делаются по стандартной героической схеме, в которой центральный персонаж демонстрирует выдающиеся профессиональные таланты, но не слишком удачлив в личной жизни, благо всего себя отдает работе. Авторам драмы «Аритмия» удалось показать медика куда более реального. Сыгранный Александром Яценко врач «Скорой помощи» Олег своим сериальным собратьям в профессиональной доблести не уступает, совершая ежедневные мини-подвиги по спасению людей. Но, снимая халат и откладывая чемоданчик с лекарствами, он превращается в абсолютного разгильдяя, лихо закладывающего за воротник и категорически не понимающего, как ему выстраивать отношения с любимой женщиной. Умная, элегантная картина собрала в прошлом году на всевозможных отечественных и зарубежных фестивалях кучу наград, причем более чем заслуженных. Режиссер и сценарист Борис Хлебников пусть и не поднял своей работой национальное самосознание на небывалую высоту, но точно заставил поверить в то, что провожать российское кино в последний путь еще рано.

Первый канал, «Аритмия», 10 марта, 23.00

Зрителей ждет телепремьера нашумевшего исторического блокбастера «Викинг»Фото: кадр из фильма

«Викинг» - одна из самых противоречивых отечественных картин последних лет. Огромный бюджет, детальная проработка образов, «Повести временных лет» в качестве литературной основы, главная российская звезда Данила Козловский в главной роли - все это должно было стать привлечь зрительское внимание к монументальному кинополотну о деятельности князя Владимира Святославича, известного также как Владимир Креститель. Спорные моменты, однако, тоже не могли остаться незамеченными. Внушительный, под стать бюджету, хронометраж вряд ли мог стать козырем ленты, ведь не все зрители готовы сидеть в кинозале больше двух часов. Да и предельный натурализм фильма, включающего, помимо батальных, сцены пыток и изнасилований, многих мог отпугнуть. Тем не менее «Викинг» стал событием весьма заметным, к тому же создатели учли интересы аудитории и подготовили несколько версий картины, отличающиеся и по длительности, и по откровенности. Сейчас, когда фильм добрался наконец до телеаудитории, у всех, кто пропустил его показ на широком экране, есть возможность составить собственное мнение.

Первый канал, «Викинг», 11 марта, 18.20