СЕГОДНЯ 15:20 2018-03-11T15:29:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тимирязевской академии начал работу Интернациональный аграрный клуб, созданный с целью взаимодействия с представителями посольств зарубежных стран в Москве. В формате встреч специалисты главного аграрного вуза страны будут общаться с иностранными экспертами, курирующими вопросы аграрного сектора: делится информацией, участвовать в дискуссиях и устанавливать взаимовыгодное сотрудничество.

Первым гостем Интернационального аграрного клуба стал Меувес Браувер, советник по вопросам сельского хозяйства Посольства Королевства Нидерландов. Голландия занимает второе место в мире после США, поэтому опыт европейских аграриев особенно интересен для российских коллег. Господин Меувес Браувер рассказал о государственной поддержке сельского хозяйства Нидерландов, прежде всего в производстве молочной продукции, а также осветил государственную концепцию «золотого треугольника» - тесного взаимодействия частного бизнеса, правительства и научно-исследовательских институтов.

Господин Браувер является представителем сельскохозяйственного отдела Министерства экономики Королевства Нидерландов, и в этом качестве сотрудничет как с голландскими, так и с российскими специалистами.

– У Российской Федерации есть огромный потенциал, где Нидерландам есть что предложить, - уверен советник.

Участники клуба обсудили последствия отмены квот в странах ЕС на производство отдельных видов аграрной продукции, а также развитие законодательства в области обеспечения пищевой безопасности. После дискуссии господин Меувес Браувер посетил Научно-художественный музей коневодства Тимирязевской академии и Почвенно-агрономический музей имени В.Р. Вильямса. К слову, в Тимирязевке давно налажены связи с голландскими высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами Нидерландов, в частности с Университетом Вагенинген, в этом году отмечающем свой 100-летний юбилей.

Следующая встреча Интернационального аграрного клуба состоится 15 марта - Тимирязевскую академию посетит начальник отдела продовольствия и сельского хозяйства Посольства Федеративной Республики Германия в Москве господин Хинрих Снелль.