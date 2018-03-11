2018-03-11T15:29:22+03:00
Профессии будущего

В Тимирязевской академии начал работу Интернациональный аграрный клуб

Специалисты РГАУ-МСХА обмениваются опытом с представителями посольств зарубежных стран, курирующими вопросы сельского хозяйства
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Первым гостем Интернационального аграрного клуба стал Меувес Браувер, советник по вопросам сельского хозяйства Посольства Королевства Нидерландов. Фото: timacad.ruПервым гостем Интернационального аграрного клуба стал Меувес Браувер, советник по вопросам сельского хозяйства Посольства Королевства Нидерландов. Фото: timacad.ru
Изменить размер текста:

В Тимирязевской академии начал работу Интернациональный аграрный клуб, созданный с целью взаимодействия с представителями посольств зарубежных стран в Москве. В формате встреч специалисты главного аграрного вуза страны будут общаться с иностранными экспертами, курирующими вопросы аграрного сектора: делится информацией, участвовать в дискуссиях и устанавливать взаимовыгодное сотрудничество.

Первым гостем Интернационального аграрного клуба стал Меувес Браувер, советник по вопросам сельского хозяйства Посольства Королевства Нидерландов. Голландия занимает второе место в мире после США, поэтому опыт европейских аграриев особенно интересен для российских коллег. Господин Меувес Браувер рассказал о государственной поддержке сельского хозяйства Нидерландов, прежде всего в производстве молочной продукции, а также осветил государственную концепцию «золотого треугольника» - тесного взаимодействия частного бизнеса, правительства и научно-исследовательских институтов.

Господин Браувер является представителем сельскохозяйственного отдела Министерства экономики Королевства Нидерландов, и в этом качестве сотрудничет как с голландскими, так и с российскими специалистами.

– У Российской Федерации есть огромный потенциал, где Нидерландам есть что предложить, - уверен советник.

Участники клуба обсудили последствия отмены квот в странах ЕС на производство отдельных видов аграрной продукции, а также развитие законодательства в области обеспечения пищевой безопасности. После дискуссии господин Меувес Браувер посетил Научно-художественный музей коневодства Тимирязевской академии и Почвенно-агрономический музей имени В.Р. Вильямса. К слову, в Тимирязевке давно налажены связи с голландскими высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами Нидерландов, в частности с Университетом Вагенинген, в этом году отмечающем свой 100-летний юбилей.

Следующая встреча Интернационального аграрного клуба состоится 15 марта - Тимирязевскую академию посетит начальник отдела продовольствия и сельского хозяйства Посольства Федеративной Республики Германия в Москве господин Хинрих Снелль.

Еще больше материалов по теме: «Профессии будущего»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Сергей Собянин: Путин стал более естественным и открытым
Восточную Гуту покинула первая организованная группа мирных жителей
Китайский депутат: поправки о сроках полномочий председателя КНР консолидируют власть, а не создают раздоры
Путин вспомнил об обстреле своего вертолета во время поездки в Чечню в 2000 году
Путин рассказал о подвиге ефрейтора Портнягина, принявшего неравный бой с террористами в Сирии
Путин: Гибель АПЛ «Курск» была следствием общего плачевного состояния ВС РФ в 2000 году
Питерский "Зенит" сыграл вничью 0:0 с "Ростовом" в гостях
Андрей Аршавин опять забивает голы
Медведев рассказал о «чувстве локтя» в отношениях с Путиным
Путин рассказал о «захвате» самолета незадолго до открытия Олимпиады-2014
Могерини: ЕС поддерживает ввод миротворцев в Донбасс, если это поможет реализацию Минских соглашений
Путин рассказал о том, чего нельзя прощать
«С ума сошли?»: Путин полностью исключил возможность передачи Крыма Украине
Замминистра ЖКХ: В течение пяти лет в России автоматизируют учет коммунальных услуг
В Госдуме прокомментировали слова Яроша о «захвате территорий России»
Немецкий политик рассказал, как Берлин поставил на место посла Украины
Мэрия Вильнюса потребовала убрать российские воинские мемориалы с кладбища
Журналистка NBC заявила, что у Путина «есть что-то» на Трампа
К свадьбе принца Гарри и Меган Маркл выпустят поющие гимн презервативы
Китайские депутаты разрешили председателю КНР править бессрочно
В Совфеде пообещали ответить на британский «список Магнитского»
В РФС прокомментировали сообщения о планах Британии призвать бойкотировать ЧМ-2018
В Беларуси началось досрочное выездное голосование на выборах президента РФ
Ткачев: Россия в ближайшее время может начать поставки мяса, молока и рыбы в Турцию
Александр Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»