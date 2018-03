7 смешных изобретений и открытий, оказавшихся не такими безумными

СЕГОДНЯ 01:13 2018-03-06T19:51:59+03:00

Вспомнить всё

Не можете вспомнить, куда положили ключи? Например, от дома. Или от машины. Ищете безуспешно. А между тем, точно известно, где они лежат. Информация об этом в мозгу имеется. Просто вы никак не можете получить к ней доступ. Так объясняет феномен внезапной забывчивости известный британский психолог Джез Роуз, обосновывая изобретенный им способ избежать ненужных хлопот и переживаний.

- Лайте! - советует ученый. - Лайте каждый раз, когда расстаетесь с ключами. Или с любым другим предметом, который обязательно понадобится. Положили куда-нибудь - на стол, в стол, на тумбочку, в тумбочку - гавкнете раза три. И потом вы обязательно вспомните, что и где оставили.

Роуз уверяет: действие, сопровожденное каким-нибудь необычным звуком, формирует в мозгу стойкий ментальный отпечаток этого действия. Он-то и не дает забыть о нем. Ученый соглашается: собачий лай - мера экстремальная, подозрительная для окружающих. Но чем необычнее звук, тем глубже «отпечаток», позволяющий добраться до ускользнувших воспоминаний.

Воодушевленные советом Роуза, некоторые начали лаять не только на ключи, но и на утюги, перед тем как их выключить, - чтобы не изводить себя вопросом «выключил или нет» уже в салоне самолета, следуя, к примеру, в отпуск.

Лично я, пожалуй, буду лаять, запирая входную дверь, - часто забываю, сделал ли это. Иной раз даже возвращаться приходится, чтобы проверить.

Если уж дрыхнуть на работе, то с комфортом

Галстук-подушку (Pillow Tie), а по сути, надувной галстук изобрел молодой американец Том Боуэн из штата Юта. Изобретение и в самом деле можно надуть, приложившись губами к отверстию клапана, что находится с тыльной стороны галстука. А надув, можно положить голову. И относительно комфортно вздремнуть за рабочим столом или, к примеру, в автобусе. Или в электричке, приложив галстук к окну или к плечу соседа (лучше, конечно, соседки).

Том продает надувные галстуки по 20 долларов за штуку. В ассортименте десяток расцветок. Покупают...

Удар током лучше интимных ласк?

Если верить медицинской статистике, то радостями секса частично или полностью обделены от 20 до 40 процентов женщин. И ничего им не помогает. Никакие таблетки не повышают либидо, не возбуждают. Вот таким несчастным и взялись помочь исследователи из Университета Мичигана, ведомые Тимом Брунсом. Они возбуждают женщин электрическим током. «Бьют» не сильно - нежно. Ощутимо лишь легкое покалывание. Главное в ней - направить электрические разряды в правильное место.

«Правильное место» находится, на удивление, очень далеко от того, на которое указывает мужская логика. Оно - в самом низу ноги. С внутренней стороны лодыжки. Сюда подходит большеберцовый нерв, электрическая стимуляция которого вызывает возбуждение, попутно увеличивая приток крови к половым органам.

Именно это место (отмечено точкой на ноге) пытливые ученые стимулировали током.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сначала ученые получили эффект в экспериментах с крысами. Ныне в подопытных - 30 женщин-добровольцев. Исследователи уверяют, что после их сеансов женщины начнут ощущать потребность в интимной близости уже без всяких электродов.

Глаза на заднем месте спасают жизнь коровам

Жизнь африканской коровы не просто трудна, а крайне опасна. Ее, пасущуюся где-нибудь в саванне, так и норовят задрать львы. Можно ли хоть как-то защитить беззащитное животное?

- Можно! - отвечает Нил Джордан, биолог из австралийского центра исследования экосистем университета Нового Южного Уэльса. - Надо только на заду у коровы нарисовать глаза.

Биолога навела на идею тропическая бабочка калиго. Огромные глаза в непривычном месте - природа все уже давно придумала! Фото: Ben Yexly/University of New South Wales, globallookpress.com

По задумке изобретателя, глаза создают иллюзию того, что их обладатель на вас смотрит. Так кажется не только людям, но и львам, имеющим намерение отобедать коровой.

- Африканский лев, - объясняет Джордан, - охотится из укрытия, как и некоторые другие хищники. Подбирается максимально близко и внезапно нападает на жертву. Но, если лев видит, что жертва его заметила, не нападает. А нарисованные глаза вполне могут создать у льва такое впечатление.

Изобретатель уже проверил идею на практике. Поехал в Ботсвану и нарисовал глаза на задах 20 коров, входящих в вольно пасущееся стадо из 62 животных. Каждый вечер он пересчитывал вернувшихся из саванны. И через 10 недель подвел итог: львы все же задрали трех рогатых. Но ни одна из коров с глазами на филейной части не пострадала.

Однако не ради коров старался Джордан, а заботился о львах. Африканские скотоводы мстят им за погубленный скот - убивают, хотя львы занесены в Красную книгу. С 1990 года их численность сократилась почти в три раза.

Логика очевидна: чем меньше буренок пострадает от хищников, тем больше львов останется в живых.

К слову, идея разрисовывать коров пришла Джордану после того, как он вспомнил про тропическую бабочку калиго, крылья которой раскрашены так, что в развернутом виде выглядят глазами совы. Ну и воспроизвел нечто подобное на коровах.

Велосипедный шлем превращается в подушку безопасности

Разработали защитный шлем две шведские студентки из Стокгольма - Анна Хупт и Тереза Остин. Сейчас они уже выучились на инженеров, основали свою собственную фирму, которая производит и продает их изобретение. В упакованном виде шлем выглядит эдаким воротником. Или шарфом. И собственно шлемом становится в аварийной ситуации, когда датчики сигнализируют о неестественных углах наклона головы и ускорениях. Только тогда срабатывает пневматическое устройство, которое надувает оболочку. Она охватывает голову примерно за десятую долю секунды.

Испытания показали высокую эффективность подушки-шлема в аварийных ситуациях. Фото: hovding.com

Испытания показали высокую эффективность подушки-шлема в аварийных ситуациях. Некоторые даже полагают, что изобретение пригодится и мотоциклистам.

Кастрюля, экономящая энергию

Требуется примерно 7 минут, чтобы сварить яйцо: 3 минуты, чтобы закипела вода, и еще 4 займет собственно приготовление. С кастрюлей, которую изобрел профессор Томас Поуви из Оксфордского университета, можно сэкономить как минимум минуту. А то и больше. Ведь нагревается она на треть быстрее любой другой кастрюли той же вместимости. И при этом экономит 28 процентов энергии.

Томас Поуви - инженер, в свое время разрабатывал системы охлаждения ракетных двигателей. Вот и применил свои навыки в кастрюлестроении...

Такая кастрюля нагревается на треть быстрее любой другой. Фото: Thomas Povey/Oxford University

Главная особенность изобретения под название Flare - ребра, располагающиеся вертикально и тянущиеся к днищу. Пламя газовой горелки обтекает их, охватывая больше площади, чем у кастрюли традиционной формы.

В арсенале изобретателя имеются и сковородки.

КСТАТИ

Ученые: младенцам следует спать в постели с матерью

Проводить ночи в отдельной кроватке ребенок может начинать не раньше, чем с трех лет

