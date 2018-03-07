Компания СУЭК представила в Кемерово фотовыставку «Люди угля»

СЕГОДНЯ 14:20 2018-03-07T15:22:26+03:00

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В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась выставка «Люди угля». В фотопроект вошли 88 работ известного фотографа-индустриалиста Максима Мармура, съемки которых велись на добывающих, перерабатывающих и транспортных предприятиях Сибирской угольной энергетической компании (основной акционер - российский предприниматель Андрея Мельниченко) в восьми регионах России, в том числе и в Кузбассе. Выставка организована при поддержке Администрации Кемеровской области.

Пришедшие на выставку посетители оценили ее, как фотографическую поэму, посвященную героям шахтерской профессии. Снимки показывают, насколько с приходом новых технологий изменился труд горняков. Но при этом профессия по-прежнему остается одной из самых сложных, напряженных, требующих большой самоотдачи. На больших портретах, выполненных в черно-белом формате, показаны люди со своими эмоциями, усталостью и радостями.

- Шахтер – главная профессия для Кузбасса. Практически каждая семья так или иначе связана с углем. Но далеко не каждому удается увидеть, как под землей добывается этот уголь, что стоит за шахтерскими рекордами, - поздравила с открытием выставки жителей региона заместитель губернатора Кемеровской области Елена Пахомова. - Замечательно, что выставка проходит в год празднования 75-летия Кемеровской области. Она еще раз наглядно показывает особенно молодому поколению – мы живем в шахтерском крае.

В открытии выставки приняли участие сами герои работ – горняки шахт имени В.Д. Ялевского, имени С.М. Кирова, «Талдинская-Закладная 2», разреза «Заречный». По их мнению, фотографии позволяют по-другому взглянуть на свою работу, на коллег. Увидеть необычное, яркое в том, что давно стало привычным.

- Проект «Люди угля», длящийся почти три года, показывает «героику будней» шахтерского труда. И в этом его главная ценность, - пояснил генеральный директор компании «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев. – Выставка дает масштабное представление о том, какая она – современная угольная отрасль, и какой он – современный шахтер.

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств выставка «Люди угля» будет работать до 1 апреля 2018 года. Вход на выставку свободный.