2018-03-10T23:00:06+03:00
Спорт

Ростов - Зенит 11 марта 2018: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Ростов - Зенит. Прямая онлайн-трансляция состоится 11 марта 2018. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 22 тура чемпионата России по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Ростов" сыграет против "Зенита"."Ростов" сыграет против "Зенита".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты "Ростова" в первой половине чемпионата неожиданно для всех сыграли вничью 0:0 с питерским "Зенитом" на его поле. Тогда это был грозный клуб, громивший всех на своем пути. Но сейчас положение дел изменилось - в Ростов-на-Дону приедет четвертая команда Премьер-Лиги, недавно уступившая в Лиге Европы. А противостоять им будет обновленный "Ростов" с новым главным тренером - Валерием Карпиным.

Статистика личных встреч Ростов - Зенит 11 марта 2018

"Зенит" чаще побеждал "Ростов" в чемпионатах России по футболу.

Прогнозы на матч Ростов - Зенит 11 марта 2018

Согласно предварительным раскладам букмекеров, "Зенит" - фаворит поединка в Ростове-на-Дону.

Трансляция матча Ростов - Зенит 11 марта 2018

Трансляция матча Ростов - Зенит 11 марта 2018 года в прямом эфире на канале «Наш футбол», в 14:00 по московскому времени.

Трансляция.

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