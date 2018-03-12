Стало известно - кто сыграет против Бразилии и Франции

12 Март 20:07 2018-03-12T20:10:44+03:00

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Главный тренер Станислав Черчесов в понедельник назвал имена игроков, которые будут готовиться к контрольным матчам с Бразилией (23 марта, Москва, 19.00 мск) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург, 18.50 мск).

Всего в расширенном списке значатся 28 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Александр Селихов ("Спартак" Москва).

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин" Казань), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев ("Локомотив" Москва), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба - "Спартак" Москва), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный).

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все - "Спартак" Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания), Антон Швец ("Ахмат" Грозный).

Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Федор Смолов ("Краснодар").

Российский футбольный союз обращаем внимание на то, что в данном списке возможны изменения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Главный тренер сборной Станислав Черчесов:

О СОСТАВЕ СБОРНОЙ

- Это те, кто себя проявляет, на сегодняшний день в составе. Ждём, кто ещё себя проявит. Многие поменяли клубы. Мы довольны уже тем, что те, кто у нас есть, здоровы, потому что пара травм у нас уже есть, но вы знаете нашу философию «Жалко, что нет, но, что есть, то есть.

О ПРИГЛАШЕНИИ ЧЕРЫШЕВА

- Черышев в новом году участвовал уже в двенадцати играх. Я с ним сегодня переговорил. У него есть небольшая болячка, поэтому он не был в заявке на последнюю игру, но он заверил, что уже через неделю сможет тренироваться в общей группе и начнётся подготовку к игре. Этот тот случай, когда игрок стабильно играет, стабильно себя проявляет, и хотелось бы поближе познакомиться уже не на последнем сборе, а сейчас. Главное, чтобы у него всё было в порядке со здоровьем, так как, мы знаем, он предрасположен к травматизму.

О ПОГОДЕ

– До игры еще есть время, и я убежден, что потеплеет. К тому же надо учитывать все нюансы – нам нужно обязательно провести матч в "Лужниках" в качестве теста. Плюс и нам, и сопернику хотелось играть на большом стадионе. И важно, что мы будем базироваться в Новогорске, где команда будет жить на чемпионате мира. Второй матч в Питере, так уже было – логистика уже налажена. Поэтому думали не только о погоде.

КСТАТИ

Братья Березуцкие окончательно отказались играть за сборную России. О том, что 35-летние защитники завершили карьеру в сборной сообщил на прошлой неделе официальный Твиттер команды. Василий выступал за национальную команду с 2003 по 2016 год, провел за нее 101 встречу и забил пять мячей. Алексей, принял участие в 58 матчей. Напомним, что братья Березуцкие – бронзовые призеры чемпионата Европы-2008.