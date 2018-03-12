Банки обязали не скрывать долги клиентов по кредиткам

СЕГОДНЯ 15:03 2018-03-12T15:18:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент подписал целый ряд изменений в банковские законы. Большинство из них нашего кошелька почти не касаются. А вот одно точно облегчит жизнь многих заемщиков. В частности, владельцев кредитных карт.

Речь идет о поправке в статью 10 закона «О потребительском кредитовании». По ней банки теперь обязаны присылать клиенту всю информацию о задолженности: и сколько человек должен, и какой у него остался лимит. Причем делать это либо по смс, либо по электронной почте.

Сейчас некоторые банки хитрят. Естественно, ради собственной выгоды. Суть механизма кредитных карт - у заемщиков есть льготный период (обычно 50 - 60 дней). За этот срок клиент может погасить всю задолженность и не платить проценты за пользование деньгами. По сути, брать их в долг под нулевую ставку. Но есть нюанс: если уложиться в льготный период не получилось, на остаток долга банк начислит процент. Причем за весь срок - с момента первой покупки. А ставки по кредиткам кусачие - в среднем 25% годовых.

По неофициальной статистике (в банках этот показатель не раскрывают, ссылаясь на коммерческую тайну), примерно 30% заемщиков успевают гасить весь долг вовремя. Такие клиенты для банков убыточны, но те зарабатывает на оставшихся 70%. В том числе вводя их в заблуждение или предоставляя полную информацию только по запросу.

Во-первых, клиентам присылают сообщения об операциях, но не указывают в них срок окончания льготного периода (его обычно можно посмотреть только в онлайн-банке или уточнить в колл-центре, но не все клиенты это делают). В ежедневной суматохе легко запутаться, забыть и просрочить платеж.

Во-вторых, льготный период у банков работает по-разному. Где-то его отсчет начинается с момента первой покупки. А где-то - с начала календарного месяца. В основном проблемы возникают в последнем случае. Например, клиент расплатился картой 28 февраля, а в договоре указан срок в 50 дней. Вроде бы вернуть долг и не платить проценты можно до 19 апреля, считает клиент, но нет - отсчет идет с начала февраля, поэтому льгота будет действовать только до 22 марта. Итог тот же самый - не уложился в срок, платишь процент.

И в-третьих, в смс-сообщении указана не сумма долга, а остаток лимита. Схема работает так. Например, человеку одобрен лимит в 100 тысяч рублей. Это та сумма, которую он может потратить в долг. Когда человек совершает покупку на 10 тысяч рублей, то эта сумма уменьшается - до 90 тысяч. Это указано в сообщении, но клиенту показывают, что баланс положительный. Мол, у вас на счете много денег - плюс 90 тысяч (хотя на самом деле минус 10 тысяч). Это сбивает с толку. Многие не сразу понимают, о чем речь. А когда начинают разбираться, бывает уже поздно - проценты накапали.

На законодательном уровне теперь запретили только последнюю хитрость. Банки обязаны раскрывать перед заемщиком и сумму долга, и остаток кредитного лимита. По словам экспертов, конкретизация данных позволит клиентам не ошибаться, сколько они реально должны. Поправка вступит в силу в начале сентября.