2018-03-12T15:15:27+03:00
Политика

Глава ЦИК: Распространителей фейков о выборах нужно хватать за руку

Тех, кто специально запускает клевету, будут наказывать штрафом
Роман ГОЛОВАНОВ
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До выборов президента остались считанные дни. И вот провокаторы начинают запускать все новые и новые байки о грядущем дне голосования. И Центризбирком призывает нещадно бороться с фейками.

Вот в ЦИК пришло письмо из Нижегородской области. Мужчина пожаловался, мол, его бывшую жену, которая работает в петербуржском детском саду, начальство заставляет голосовать рядом с работой. И якобы ее заставляют отдать голос за определенного кандидата.

Ну и пошло-поехало расследование. Женщине позвонили по видеосвязи из Центризбиркома. И тут она призналась, что и знать не знает о жалобе своего бывшего суженного.

- Я вообще не знала, что кто-то куда-то написал. Я собиралась голосовать рядом с садиком, потому что там дети рядом живут, - объяснилась она.

- Это же клевета в чистом виде, надо к нему принять меры административного воздействия, - потребовала глава ЦИК Элла Памфилова. - В соответствующие правоохранительные органы мы направим эти материалы, я думаю, что какой-то административный штраф грозит заявителю. <...> Очень мощно набирает силу такое движение, как фабрикация ложных фальсификаций, мнимых фальсификаций, чтобы дискредитировать выборы, кто во что горазд. Это тоже вовремя надо выявлять, хватать за руку.

- Эту машину, штампующую фейки, запустили давно, - поделился с «КП» политолог Алексей Мухин. – Остановить ее должны правоохранительные органы. Ведь у нас формируются оппозицией целые «боевые отряды» волонтеров, которые должны дискредитировать выборы. Они хотят хайпа и шумихи, ведь им проплатили эту «драку» из-за рубежа.

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