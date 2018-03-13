Владимир Путин отметил отметил разработку Тимирязевской академии по геномной селекции

СЕГОДНЯ 02:55 2018-03-13T03:09:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Владимир Путин 12 марта посетил открывшийся на Кубани Всероссийский форум сельхозпроизводителей. Глава государства приехал в Кубанский государственный аграрный университет, чтобы принять участие в заседании по вопросам развития фермерского бизнеса и коопераций в ключевых секторах АПК. Форум сельхозпроизводителей собрал представителей крупных хозяйств и агрокомплексов, производителей пищевой продукции и ученых. В работе форума участвует и делегация Тимирязевской академии во главе с ректором вуза Галиной Золиной.

- Я рад встретиться с теми, кто напряженным, кропотливым трудом развивает агропромышленный комплекс России, поставляет на прилавки наших магазинов качественные продукты питания, осваивает новые рынки сбыта за пределами нашей страны, - приветствовал Владимир Путин участников форума. - Усилиями всех, кто трудится на селе, российский АПК кардинально изменился. Стал глобально конкурентноспособным и стал одним из драйверов роста всей российской экономики.

На выставке инновационных проектов и технологических стартапов в сфере агропромышленного комплекса, организованной в рамках форума, президент России отметил разработку тимирязевцев по геномной селекции.

- Качество продуктов питания - главное, о чем должен думать каждый производитель, - подчеркнул глава государства. - Серьезный рост российского АПК - во многом результат политики импортозамещения. Санкции заставили развивать свое, отечественное. Но, конечно, не только в санкциях дело. Планомерная работа и четкое планирование. Чтобы достичь продовольственной независимости, самодостаточной должна стать вся структура — и производства, и переработки. И в России для этого есть все.

Разработка ученых Тимирязевской академии по геномной селекции позволяет быстро создавать новые сорта полевых и овощных культур, выращиваемых с использованием экологически чистых технологий.

- Таким образом можно существенно увеличить объемы отечественной продукции на рынке растениеводства. Это позволит снизить зависимость семеноводческой отрасли от импортных поставок продукции, - рассказал Илья Киров, старший преподаватель кафедры генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства факультета агрономии и биотехнологии.