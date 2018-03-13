За что «закрыли» столичного генерала

СЕГОДНЯ 18:00 2018-03-13T18:08:38+03:00

Генерал-майор в отставке Трутнев покинул органы еще в 2011-м году Фото: скриншот видео

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Бывшего главу МУРа обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Генерал-майор в отставке, который покинул органы еще в 2011-м году, по версии следствия, выступал посредником в одной некрасивой истории, где на кону стояли «всего-то» 3 миллиона рублей. В Балашихе на ведущем предприятии по производству взрывателей для боеприпасов нашли нарушения.

Несколько сотрудников ФСБ из Подмосковья предложили главе этого НИТИ им.Снегирева, Игорю Григорьеву, поделиться парой-другой миллионов за то, чтобы уголовные дела по нарушениям не возбуждались. Директор на шантаж не поддался. Он пошел в службу собственной безопасности ФСБ. Когда дело начали раскручивать, всплыла фамилия Трутнева. Этой зимою в коттедже отставного генерала( оба сына которого служат в силовых структурах) под Подольском прошел обыск.

Силовики полагают, что бывший глава столичного угрозыска выступал посредником в переговорах «чекистов» и директора-оборонщика. Сам он все отрицал категорически, а после обыска ему стало плохо и его госпитализировали.

Защита обвиняемого обжаловала арест своего клиента. Дата рассмотрения апелляции на вчерашний день известна не была.