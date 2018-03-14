2018-03-14T02:19:03+03:00
Здоровье

В погоне за солнцем

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво
Алина МАКЕЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Большинство россиян живут в регионах, куда солнце осенью-зимой заглядывает катастрофически редко. Как это влияет на самочувствие и можно ли этот дефицит восполнить. Разбираемся.

Аппетит

Исследования показали: когда солнце вовсю наяривает, есть хочется значительно меньше. Более того, эксперименты на мышах продемонстрировали: те животные, которые получали достаточно света, не жирели даже при высокоуглеводистой диете! В отличие от своих сородичей, которые влачили существование в полутьме.

Вообще-то многие из нас готовы выступать экспертами по этому вопросу: как только день укорачивается, аппетит повышается. Постоянно хочется есть!

Кроме того, воздействие солнечного света благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Внутренняя стенка сосудов под воздействием ультрафиолета выделяет окись азота, благодаря этому сосуды расширяются. Артериальное давление нормализуется. Обмен веществ активизируется. Съеденные килокалории сжигаются быстрее. Вес не растет.

Что делать: с 7 утра до 9 вечера при недостатке солнечного света необходимо включать в помещениях искусственный белый (!) свет.

Бессонница

Короткий световой день провоцирует бессонницу из-за нарушения биологических ритмов. Темнеет, допустим, в 7 часов вечера (а в декабре - январе ведь и еще раньше). В организме начинает вырабатываться гормон сна мелатонин. Но спать человек не идет. Наоборот, он включает свет поярче у себя в квартире...

В итоге, когда все-таки добирается до постели, организм уже дезориентирован. Заснуть становится трудно. Фаза засыпания удлиняется. Как и фаза быстрого сна, во время которого мы видим сновидения, легко просыпаемся. И, к сожалению, укорачивается фаза медленного сна - во время которого, собственно, тело и мозг отдыхают...

Что делать: ложиться в постель желательно в одно и то же время. Обеспечить в спальне полнейшую темноту - погасить свет, зашторить окна, если в них светят фонари, выключить телевизор, компьютер. За час до отхода ко сну исключить использование гаджетов с подсвеченным экраном - смартфонов, планшетов, ноутбуков. Даже будильник отверните циферблатом к стене!

Волнение

Пик выработки гормона сна мелатонина - с полуночи до 4 утра. Когда не хватает солнца, наши циркадные ритмы (биоритмы) выходят из нормы. Полноценно отдохнуть за ночь и восстановиться становится все труднее. Настроение падает. Наступают состояния, которые называются «сезонные аффективные расстройства». Подсчитано, что женщины на 200 процентов чаще мужчин подвержены сезонным депрессиям.

Что делать: находить любую возможность для прогулок по воздуху. Физическая активность помогает выработке эндорфинов - гормонов удовольствия.

Грудь

Жительницы северных стран имеют гораздо большие риски заболеть раком груди, чем южанки, свидетельствует медицинская статистика.

Д

Витамин D вырабатывается кожей человека под воздействием ультрафиолетовых лучей. Этот витамин активирует клетки - защитники нашего организма, заставляет их шустрее отлавливать вредоносные клетки, в том числе клетки рака. И затем их уничтожать.

Что делать: уровень витамина D в крови должен быть не менее 20 единиц, а лучше - больше. Если он ниже, нужно обратиться к врачу. Он назначит витамин в форме лечебного препарата.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 9.50, Первый.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Пять необычных реакций на погоду расскажут все о вашем организме
От похолодания болит голова? От ветра перехватывает дыхание? По тому, как именно разные системы вашего организма реагирует на определенные погодные изменения, можно многое рассказать о здоровье и вовремя распознать опасные симптомы
Молодая мама похудела на 28 килограммов: Когда вес замер, устроила организму стресс - и стала еще стройнее!
Ксения Розмысло всегда была «пампушкой на позитивчике» - так она сама себя с любовью называет. Поэтому почти 30 килограммов она сбросила не ради силуэта, а для здоровья. О своей системе похудения Ксения рассказала «Комсомолке»
Новости 24
HBO: В финале «Игра престолов» погибнут почти все главные герои
Прокуратура требует казнить подростка, застрелившего 17 человек во Флориде
Жертвами пожара в Люберцах стали три человека
«Такого законопроекта нет»: В Совфеде опровергли слухи о повышении пенсионного возраста
Боевики в Восточной Гуте готовят провокацию с химоружием
Москва официально запросила у Лондона объяснения угроз кибератак
Трамп готов осудить «Россию или кого угодно», кто виновен в отравлении Скрипаля
В Интернете опубликован трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Памфилова: Навальный «сел в большую лужу»
Главы генеральных штабов РФ и США обсудили ситуацию в сирийской Восточной Гуте
ФСБ и МВД России пресекли канал переправки сторонников ИГ* из Москвы на Ближний Восток
Посольство РФ направило в британский МИД ноту с заявлением о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
СМИ: Белый дом уволил заместителя госсекретаря из-за заявления в связи с отставкой Тиллерсона
Роскомнадзор пообещал зеркальный ответ в случае отзыва лицензии у RT в Великобритании
В Лондоне умер подельник Березовского Николай Глушков
Захарова: Ни одно британское СМИ не продолжит работу в России, если Лондон закроет RT
Минюст РФ пополнил список нежелательных организаций немецкой и литовской НКО
СМИ: Личный помощник Трампа мог быть уволен из-за подозрений в финансовых преступлениях
МИД РФ: Москва не оставит без ответа угрозы Лондона из-за «дела Скрипаля»
Демократы в Сенате в восторге от назначения на пост главы Госдепа Майка Помпео
Путин распорядился навести порядок в экономике Дагестана
Пушков о назначении Помпео госсекретарем: правые консерваторы будут в восторге
В США автобус со школьниками рухнул в ущелье
Колдун о шансах Самойловой на Евровидении-2018: с голосом все в порядке, но оценки могут быть субьективны
ЦИК исключил возможность повторного голосования при прикреплении к другому участку
СМИ: Сирийские войска нашли опасные химикаты в подпольном цеху боевиков в Восточной Гуте