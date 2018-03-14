В погоне за солнцем

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-14T02:19:03+03:00

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво

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А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Большинство россиян живут в регионах, куда солнце осенью-зимой заглядывает катастрофически редко. Как это влияет на самочувствие и можно ли этот дефицит восполнить. Разбираемся.

Аппетит

Исследования показали: когда солнце вовсю наяривает, есть хочется значительно меньше. Более того, эксперименты на мышах продемонстрировали: те животные, которые получали достаточно света, не жирели даже при высокоуглеводистой диете! В отличие от своих сородичей, которые влачили существование в полутьме.

Вообще-то многие из нас готовы выступать экспертами по этому вопросу: как только день укорачивается, аппетит повышается. Постоянно хочется есть!

Кроме того, воздействие солнечного света благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Внутренняя стенка сосудов под воздействием ультрафиолета выделяет окись азота, благодаря этому сосуды расширяются. Артериальное давление нормализуется. Обмен веществ активизируется. Съеденные килокалории сжигаются быстрее. Вес не растет.

Что делать: с 7 утра до 9 вечера при недостатке солнечного света необходимо включать в помещениях искусственный белый (!) свет.

Бессонница

Короткий световой день провоцирует бессонницу из-за нарушения биологических ритмов. Темнеет, допустим, в 7 часов вечера (а в декабре - январе ведь и еще раньше). В организме начинает вырабатываться гормон сна мелатонин. Но спать человек не идет. Наоборот, он включает свет поярче у себя в квартире...

В итоге, когда все-таки добирается до постели, организм уже дезориентирован. Заснуть становится трудно. Фаза засыпания удлиняется. Как и фаза быстрого сна, во время которого мы видим сновидения, легко просыпаемся. И, к сожалению, укорачивается фаза медленного сна - во время которого, собственно, тело и мозг отдыхают...

Что делать: ложиться в постель желательно в одно и то же время. Обеспечить в спальне полнейшую темноту - погасить свет, зашторить окна, если в них светят фонари, выключить телевизор, компьютер. За час до отхода ко сну исключить использование гаджетов с подсвеченным экраном - смартфонов, планшетов, ноутбуков. Даже будильник отверните циферблатом к стене!

Волнение

Пик выработки гормона сна мелатонина - с полуночи до 4 утра. Когда не хватает солнца, наши циркадные ритмы (биоритмы) выходят из нормы. Полноценно отдохнуть за ночь и восстановиться становится все труднее. Настроение падает. Наступают состояния, которые называются «сезонные аффективные расстройства». Подсчитано, что женщины на 200 процентов чаще мужчин подвержены сезонным депрессиям.

Что делать: находить любую возможность для прогулок по воздуху. Физическая активность помогает выработке эндорфинов - гормонов удовольствия.

Грудь

Жительницы северных стран имеют гораздо большие риски заболеть раком груди, чем южанки, свидетельствует медицинская статистика.

Д

Витамин D вырабатывается кожей человека под воздействием ультрафиолетовых лучей. Этот витамин активирует клетки - защитники нашего организма, заставляет их шустрее отлавливать вредоносные клетки, в том числе клетки рака. И затем их уничтожать.

Что делать: уровень витамина D в крови должен быть не менее 20 единиц, а лучше - больше. Если он ниже, нужно обратиться к врачу. Он назначит витамин в форме лечебного препарата.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 9.50, Первый.