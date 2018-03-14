В Финляндии ловят нелегальных мигрантов

СЕГОДНЯ 17:43 2018-03-14T18:06:51+03:00

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Обычно финских полицейских на улицах не видно, но начиная с минувших выходных их вдруг стало вокруг слишком много. Местные правоохранители начали неделю облав на нарушителей миграционного режима. Чтобы дважды не вставать, также ловят водителей, пользующихся мобильными телефонами за рулем, не пристегивающихся ремнями безопасности и не пропускающих пешеходов на переходах.

Полицейские проводят такие проверки трижды в год и заранее о них предупреждают. Тем не менее, в минувшем году было задержано чуть менее 3 тысяч человек без должных документов на право пребывания в Финляндии. Тот факт, что большинство попавшихся были выходцами из стран Азии и Африки, дал повод левым активистам обвинить полицию в дискриминации по цвету кожи. Член городского совета Хельсинки и выходец из Сомали Султан Саид Ахмед от лица своих избирателей пожаловался на неудобства, которые испытывают граждане Финляндии с нетипичной для североевропейцев внешностью, когда их на улице останавливают полицейские и просят предъявить документы.

В полиции отметают обвинения в дискриминации этнических меньшинств: стражи порядка действуют согласно инструкциям и в рамках закона. Считающие себя ущемленными граждане вольны жаловаться, и их претензии будут рассмотрены специальной полицейской комиссией.

Чтобы избежать подобных обвинений впредь, глава полиции Финляндии Сеппо Колехмайнен потребовал от правительства увеличить число полицейских в Финляндии на несколько сотен человек, в том числе за счет представителей этнических меньшинств. По его словам, нельзя допустить развития ситуации, при которой на финских улицах будет царить хаос и полицейским не будет доступа в отдельные городские районы, подобно тому, как это уже происходит в некоторых шведских городах.

Хельсинки.