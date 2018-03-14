Перевалочную базу террористов накрыли в Москве

СЕГОДНЯ 13:03 2018-03-14T13:17:44+03:00

60 граждан среднеазиатских республик задержаны при оформлении поддельных документов для вылета в Сирию и Ирак

Изменить размер текста: A A

Сотрудники МВД и ФСБ России пресекли деятельность этнической преступной группы. Она нелегально переправляла сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» на Ближний Восток.

«Установлены три лаборатории, где злоумышленниками изготавливались поддельные документы. Изъята оргтехника, компьютерное оборудование, более 200 бланков регистраций по месту пребывания, 200 миграционных карт, 50 медсправок, 40 банковских карт, 50 паспортов граждан республик Средней Азии, 100 печатей, штампов и оттисков, используемых для отметок в миграционных документах и паспортах иностранных граждан», - сообщила «КП» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как стало известно «Комсомолке» на перевалочную базу террористов в столичном регионе сотрудники полиции вышли после задержания в аэропорту ряда граждан Средней Азии с национальными паспортами с фальшивыми печатями и отметками о пересечении госграницы.

«Этническая преступная группа нелегально переправляла сторонников терроризма в Сирию и Ирак для участия в боях. Подтверждена связь организаторов этого канала с эмиссарами международных террористических организаций. В ходе спецоперации задержано 60 иностранных граждан», - отметили в ЦОС ФСБ России.

Во время обысков по 17 адресам следователи обнаружили десятки оригиналов и копий паспортов иностранных государств и существенные суммы денежных средств, которые были собраны с мигрантов за услуги. Сейчас оперативники ищут хозяев этих документов.