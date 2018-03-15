2018-03-15T01:31:52+03:00
Профессии будущего

Тимирязевская академия стала единственным аграрным вузом России, вошедшим в авторитетный международный рейтинг QS

РГАУ-МСХА вновь подтвердил свое звание лучшего
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева вошел в число лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии, а также государств БРИКС. Фото: timacad.ruРГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева вошел в число лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии, а также государств БРИКС. Фото: timacad.ru
Изменить размер текста:

Тимирязевская академия стала единственным аграрным вузом России, включенным в международный рейтинг, который ежегодно составляет авторитетная британская компания Quacquarelli Symonds. РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева вошел в число лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии, а также государств БРИКС.

Рейтинг QS традиционно определяет самые престижные учебные заведения мира. Университеты сравниваются по восьми показателям в таких ключевых областях, как исследовательская и учебная деятельность, трудоустройство и уровень интернационализации.

Среди 300 самых успешных университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии Тимирязевская академия стоит на 181-190 позициях. Места в рейтинге определялись по девяти показателям, главные из которых – репутация вуза в научном сообществе и среди работодателей, доля иностранных преподавателей и студентов, число научных публикаций, эффективность интернет-ресурсов.

Среди стран БРИКС в рейтинге BRICS University Rankings 2018 Тимирязевка заняла 201-250 места. В этот список вошли 300 вузов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — пяти ведущих развивающихся экономик мира.

Тимирязевская академия вновь подтвердила свое звание лучшей.

- Тимирязевка – единственный российский сельскохозяйственный университет, занявший места в престижных рейтингах QS, - подчеркивает Алексей Голубев, проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию. – Это значит, что не зря она носит звание главного аграрного вуза России.

Еще больше материалов по теме: «Профессии будущего»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Пушков – о намерении Киева разорвать договор о дружбе с Россией: «Опять стреляют себе в ногу»
Совфед: Россия может понизить уровень дипотношений с Великобританией
Русские морозов не боятся: Посольство РФ в Британии оценило градус отношений между странами
Заседание СБ ООН по «делу Скрипаля»: Лондон заявил, что не обязан предоставлять России образцы отравы
Жену нобелевского лауреата нашли мертвой на свалке в США, сам ученый в больнице
Постпред России при ООН: Мы не позволим разговаривать с собой на языке ультиматумов
Заседание СБ ООН по делу Скрипаля: США и Франция заявили о солидарности с Лондоном
Центробанк ввел новую временную администрацию в Рост-банке и банке Траст
Российское посольство официально запросило у Великобритании данные по расследованию смерти Глушкова
Новый глава МИД ФРГ пообещал продолжать работу над украинским урегулированием в «нормандском формате»
Захарова: Москва получила список дипломатов, высылаемых из Великобритании
«Газпром» пока не планирует увольнения сотрудников в зарубежных отделениях
Роскосмос сделает российский сегмент МКС автономным к 2021 году
Путин поблагодарил крымчан за настоящую, а не показную демократию
НАТО призвало РФ раскрыть данные о веществе «Новичок», которым предположительно отравлен Скрипаль
Россельхознадзор пригрозил запретом на ввоз томатов из Белоруссии из-за реэкспорта санкционной продукции
Футбольным болельщикам вновь разрешат пить пиво на стадионах
МИД РФ: Антироссийская риторика Мэй по «делу Скрипаля» - беспрецедентно грубая провокация
Мэй: Великобритания скоординирует реакцию на «дело Скрипаля» с США, Францией и Германией
«Нафтогаз» откажется разрывать контракты с «Газпромом»
Призер Олимпиады-2018 в Южной Корее сошла с ума