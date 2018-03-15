Тимирязевская академия стала единственным аграрным вузом России, вошедшим в авторитетный международный рейтинг QS

СЕГОДНЯ 01:25 2018-03-15T01:31:52+03:00

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева вошел в число лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии, а также государств БРИКС. Фото: timacad.ru

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Тимирязевская академия стала единственным аграрным вузом России, включенным в международный рейтинг, который ежегодно составляет авторитетная британская компания Quacquarelli Symonds. РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева вошел в число лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии, а также государств БРИКС.

Рейтинг QS традиционно определяет самые престижные учебные заведения мира. Университеты сравниваются по восьми показателям в таких ключевых областях, как исследовательская и учебная деятельность, трудоустройство и уровень интернационализации.

Среди 300 самых успешных университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии Тимирязевская академия стоит на 181-190 позициях. Места в рейтинге определялись по девяти показателям, главные из которых – репутация вуза в научном сообществе и среди работодателей, доля иностранных преподавателей и студентов, число научных публикаций, эффективность интернет-ресурсов.

Среди стран БРИКС в рейтинге BRICS University Rankings 2018 Тимирязевка заняла 201-250 места. В этот список вошли 300 вузов из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — пяти ведущих развивающихся экономик мира.

Тимирязевская академия вновь подтвердила свое звание лучшей.

- Тимирязевка – единственный российский сельскохозяйственный университет, занявший места в престижных рейтингах QS, - подчеркивает Алексей Голубев, проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию. – Это значит, что не зря она носит звание главного аграрного вуза России.