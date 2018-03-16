СЕГОДНЯ 01:34 2018-03-16T02:37:16+03:00

Так бывает: начинаешь готовить одно, но в какой-то момент приходит озарение - и вот ты уже готовишь что-то другое

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Еще нет уверенности в том, что получится что-то путное, но кто не рискует, тот не пьет шампанское, так ведь?

Начинаем делать шакшуку. Если совсем просто, это ближневосточная яичница с большим количеством помидоров. Есть версия еще и со сладким перцем, но это уж как вам больше нравится.

Сначала неплохо бы обжарить на сухой сковороде щепотку семян кумина, потом добавить оливкового масла, чеснока и измельченного перца чили. Через 2 - 3 минуты выкладываем на сковороду нарезанные помидоры.

Пока все идет по плану. Но тут взгляд падает на банку белой фасоли в собственном соку. И мелькает мысль: а что если...

Минута - и вот уже фасоль перемешана с томатами (в пропорции примерно 1:1). Еще немного, и мы делаем в этой овощной смеси углубления, в которые разбиваем яйца. В обычной ситуации достаточно оставить сковороду на небольшом огне (можно под крышкой) и ждать, пока схватятся белки. Но у нас же не просто шакшука, а с фасолью. А фасоль, как известно, обожает, когда ее запекают.

Воля фасоли - закон. Ставим сковороду в духовку. Но прежде, пока не видят активисты комитета по борьбе за чистоту рецепта шакшуки, незаметно добавляем в фасоль еще и несколько кусочков сыра - пусть себе плавится, хуже не будет.

В духовку надо время от времени поглядывать - нам не нужны пересушенные желтки, яйца должны красиво поблескивать. Настолько красиво, что даже жаль будет посыпать шакшуку зеленью, солью и хлопьями красного перца.

И да - ешьте прямо со сковороды. Со свежим белым хлебом. Скорей всего, вам будет очень хорошо в это волшебное утро.