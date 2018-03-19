2018-03-19T10:30:04+03:00
Экономика

Выборы прошли - рубль упадет? Надо ли бежать в обменник

Разбираемся вместе с экспертами
Александра КОЗЛОВАdd_money
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Минфин и Центробанк сейчас хорошо контролируют рубль. Но никакая политика их не волнуетМинфин и Центробанк сейчас хорошо контролируют рубль. Но никакая политика их не волнуетФото: Евгения ГУСЕВА
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Обсуждать падение рубля после президентских выборов всерьез стали осенью прошлого года. Наша валюта слабела из-за колебаний цен на нефть. Тогда и появились опасения, дескать, до 18 марта ЦБ и иже с ним рубль еще будут держать. А после - нас ожидает новый виток девальвации. И мало никому не покажется. Спустя полгода слухи эти поутихли, но тревожность осталась. Вопрос: «Что будет с рублем после выборов?» за последний месяц весьма популярен в Яндексе. «КП» задала этот вопрос экспертам.

Один из авторов «страшилки» в 2017 году был экономист, биржевой аналитик Степан Демура. В Сети есть его прогнозы о долларе по 70,90 и 125 рублей после марта 2018 года. В разговоре с «КП» Демура подтвердил, что придерживается своей версии – рубль скоро сильно просядет. Только с выборами это не связано.

- Все дело в операциях carry trade (игра на процентных ставках на бирже – прим. авт.) с нашими облигациями федерального займа. Сейчас на них большой спрос, это поддерживает рубль. Но все биржевые показатели указывают на то, что скоро начнется распродажа российских облигаций. По данным ЦБ, иностранцы владеют 33% наших ОФЗ. Если они начнут их продавать – это грозит обвалом рубля. А при чем тут выборы, я не знаю, - прокомментировал он.

Демура известен тем, что точно предсказал кризисы 2008 и 2014 году. Но в последнее время его экстрасенсорные способности начали давать осечку – доллар по 100 рублей он предсказывал к концу 2015, 2016, 2017 года. Но зеленый, наоборот, только падал.

По мнению одних экономистов, фактор выборов вообще никак не влияет на рубль:

- Привязывать какие-то движения курсы рубля к событиям внутри страны – неправильно. Рубль будет реагировать на внешние события в виде серьезных санкций, будет реагировать на нефть и, пожалуй, все, - говорит экономист Денис Ракша. – Минфин и Центробанк сейчас хорошо контролируют рубль. Но никакая политика их не волнует. Они ориентируются только на выполнение бюджета – это единственный закон, который они должны выполнять.

В бюджете заложен примерный курс доллара по 65 рублей. Видимо, это тот потолок, до которого доллар может вырасти в этом году с сегодняшних 59 рублей.

- У нас в России люди оценивают, есть кризис или нет, по тому, что происходит с рублем, - полагает Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании ФБК. - Поэтому властям принципиально важно показать, как до выборов, так и после, что рубль стабилен. Никакого обвала рубля не будет. Однако не стоит преувеличивать силу Центробанка – если что-то серьезное случится, он будет бессилен удержать рубль на сегодняшней отметке.

Этим «серьезным» может стать новый пакет санкций из-за дипломатического скандала с Великобританией, например. Пока никаких экономических ограничений от Туманного Альбиона не поступало.

Худшее, что можно ожидать – отключение России от межбанковской системы Swift или запрет иностранным инвесторам вкладываться в наш госдолг. Однако экономист Денис Ракша говорит, что Великобритания с Евросоюзом принимать подобные решения самостоятельно не могут. Поэтому такое развитие событий – очередной плод фантазий аналитиков, которые любят пощекотать себе нервы.

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