2018-03-19T15:20:36+03:00
Происшествия

Врач футбольной команды спас человека в самолете

С одним из пассажиров рейса случился гипертонический криз
Сергей КИРИЛЛОВ
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На борту самолета оказался врач столичной футбольной команды «Арарат»На борту самолета оказался врач столичной футбольной команды «Арарат»Фото: ВКонтакте
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Пассажиру, которому стало плохо на рейсе Москва - Ереван, повезло. На борту самолета оказался врач столичной футбольной команды «Арарат», которая летела этим же рейсом. Вот как описывает эту ситуацию клуб в соцсетях:

«Во время перелёта московского «Арарата» в Ереван, с одним из пассажиров рейса случился гипертонический криз. Однако своевременная и высокопрофессиональная помощь нашего доктора Виталия Иконникова, а также массажистов Марата Ишмурзина и Геннадия Колосова помогла спасти жизнь мужчины».

Кстати, это уже не первый случай, когда доктор спортивной команды спасает жизнь в воздухе. К примеру, два года назад врач пермского баскетбольного клуба «Парма» Андрей Буторин вернул к жизни пассажирку, у которой случился сердечный приступ на борту самолета, летевшего из Сургута в Москву.

P.S. Футбольный клуб «Арарат» был создан в конце марта 2017 года при поддержке Ассоциации армянской молодёжи Москвы. Команда была названа в честь одноимённого ереванского клуба. «Арарат», который выступает в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России по футболу, сейчас идет в лидерах, опережая ближайшего преследователя на 13 очков.

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