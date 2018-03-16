Умер постановщик «Зеленого фургона»

СЕГОДНЯ 16:59 2018-03-16T17:03:45+03:00

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«Зеленый фургон», фильм о вчерашнем гимназисте, ставшем милиционером, оказался самым успешным во всей карьере Александра Павловского. При этом в режиссерском кресле он оказался случайно. Ставить картину должен был Владимир Высоцкий, мечтавший дебютировать в режиссуре. Но потом решил, что снять то, что он хочет, киноначальство не даст. А потом Высоцкий скончался, и проект оказался в подвешенном состоянии.

Павловский отказывался от постановки «Фургона» несколько месяцев. Ему казалось, что незачем соревноваться с предыдущей экранизацией повести Александра Козачинского, вышедшей в 1959 году. Что тем более не надо браться за проект Высоцкого («я понимал, что мой фильм будут оценивать с пристрастием, с оглядкой на Высоцкого, представляя, как бы сделал он. И, скорее всего, сравнение будет не в мою пользу…» - вспоминал Павловский в интервью). Киноначальство чуть ли не силой его заставляло взяться за «Фургон», и он взялся - но только потому, что закрыли другую картину, над которой он хотел работать. Результат известен: Дмитрий Харатьян, которого Павловский выбрал на роль и попросил самостоятельно исполнить две песни, стал кинозвездой (и пел потом во многих картинах), а сам «Зеленый фургон» бесконечно крутят по телевизору.

Александр Павловский родился в Одессе в 1947 году. Окончив ВГИК в Москве, он вернулся в родной город, и именно на Одесской киностудии сняты самые известные его картины. Помимо «Фургона», это комедия по мотивам рассказов О’Генри «Трест, который лопнул» и «Светлая личность» по произведениям Ильфа и Петрова.

В начале 90-х, когда советская кинематография уже начинала трещать по швам, Павловский успел снять комедии «Ребенок к ноябрю» (о женщине, которая ищет идеального кандидата в отцы для своего ребенка) и «Зефир в шоколаде» (о воспитанном в Одессе молодом негре, который оказывается принцем страны Факлендии). А после этого он ушел в «отпуск», продлившийся восемь лет: снимать в Одессе было не на что.

В 2000-м Павловский решил переехать в Москву. «Выяснилось, что меня помнят, хотят со мной сотрудничать, и за два с половиной года я снял многосерийную телевизионную картину для РТР, прокатную картину. А сейчас запустил трехсерийную картину для НТВ. Это все, подчеркиваю, за два с половиной года! Не думаю, чтобы кто-нибудь не только в Одессе, а и в Украине мог побить этот рекорд» - говорил он в интервью. И действительно, дальнейший его путь был связан в основном с российским телевидением. Последним проектом стал сериал «Людмила» о жизни Людмилы Зыкиной.