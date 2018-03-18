В РГАУ-МСХА появится тепличный комплекс «Тимирязевский»

СЕГОДНЯ 00:50 2018-03-18T00:52:53+03:00

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В Российском государственном аграрном университете появится тепличный комплекс «Тимирязевский»: в него войдут уже существующие сады, поля и теплицы академии. Комплекс объединит в единое структурное подразделение «Овощную опытную станцию имени В. И. Эдельштейна», лабораторию плодоводства и защиты растений, ботанический сад имени С. И. Ростовцева и дендрологический сад.

Учебно-научно-производственный комплекс «Тимирязевский» станет главной площадкой для применения на практике новейших разработок академии в области садоводства. У ученых появится общее пространство для проведения научных исследований, а у сотрудников – широкие возможности для более эффективного использования ранее разрозненных подразделений. Студенты получат полноценную базу для применения на практике теоретических знаний, которые они получают в учебных аудиториях.

- Создание комплекса «Тимирязевский» улучшит качество практической подготовки студентов и образовательного процесса в целом, а также усовершенствует и расширит базу, предназначенную для исследований магистрантов, аспирантов и научных сотрудников, повысит экономическую эффективность работы этих подразделений, - рассказал проректор по науке и инновационному развитию Сергей Белопухов.

Тимирязевский тепличный комплекс, как и раньше, будет обеспечивать жителей Северного административного округа Москвы овощами, рассадой, посадочным материалом плодовых, ягодных и декоративных растений. Среди этой продукции будет больше высокоурожайных сортов и гибридов. Экологически чистая продукция, выращенная в теплицах главного аграрного университета, будет проходить контроль качества в лабораториях Тимирязевской академии.