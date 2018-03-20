Скончался первый глава МВД России Виктор Ерин, который не дал Анпилову вернуть СССР

СЕГОДНЯ 16:50 2018-03-20T16:52:10+03:00

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В Москве на 74-ом году жизни скончался первый министр МВД России Виктор Федорович Ерин. Генерал армии отдал 36 лет службе Отечеству. Из них в должности министра МВД России пробыл всего три года - с 1992-го по 1995-й.

Не многие вспомнят сейчас о том, какие это были годы.

Генерал не был "паркетным": честно прошел службу от участкового в Казани до замминистра МВД РСФСР, бывал в командировках в Афганистане. Но роковым в судьбе Ерина стал именно 1991 год. Он стал одним из первых высших руководителей МВД, который вышел из КПСС. Участвовал в аресте министра внутренних дел СССР Бориса Пуго (по официальной версии, за несколько часов до приезда группы ареста Пуго и его жена застрелились). Принимал Ерин участие в арестах премьер-министра СССР Валентина Павлова и председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова. 1991-ом был назначен первым замминистром внутренних дел СССР, сменив на этом посту Бориса Громова. В январе 1992 года Ерин получил пост министра МВД России.

И первым экзаменом Ерина стал ингушско-осетинский конфликт. Его, он по утверждению бывшего председателя Госкомитета РСФСР по национальной политике Валерия Тишкова генерал с треском провалил. Что впрочем, было не удивительно - самостоятельных силовиков Ельцин не терпел. А действовать оперативно в условиях рассыпающегося на суверенные страны СССР было все труднее.

Уже в мае 1993 года Ерин прославится тем, что потребует физической ликвидации лидера "Трудовой России" Виктора Анпилова, который обещал свергнуть правительство России и вернуть СССР. Об этих событиях заместителю отдела политики редакции "Комсомольской правды" Игорю Емельянову рассказал подробно Андрей Дунаев, который работал у Ерина первым заместителем. Вот его воспоминания:

"В мае 1993-го произошли трагические события на площади Гагарина в Москве. Прошли столкновения демонстрантов, которых вел Анпилов, с милицией. Звучали крики о нападении на работников милиции и о смене режима. Руководство МВД знало: "Трудовая Россия" и Анпилов планируют насильственный захват власти. И это должно было произойти после демонстрации 9 мая. Мне поручили возглавить оперативную группу по расследованию майских событий. Я в тот момент был первым заместителем главы МВД и начальником криминальной милиции России. Моим шефом был Виктор Ерин. 4 или 5 мая мне позвонил министр безопасности (бывшее КГБ) Виктор Баранников. И сказал: "Сейчас тебе Ерин даст задание - ты его не выполняй!"

Он только вышел с совещания, где были Ерин и другие высокопоставленные лица. Они приняли решение не допустить участия Анпилова в событиях 9 мая. Минут через 20 после звонка Баранникова вызывает меня Ерин и говорит: "Обстановка нехорошая. "Трудовая Россия" хочет направить людей в Кремль и захватить власть". Я ответил: "Да, знаю".

А Ерин говорит: "Так вот, чтобы Анпилова - не было!".

Переспрашиваю: "Что значит "не было"? Он: "Ну что, мне тебе нужно объяснять? Я собрал всех начальников оперативных служб. И попросил каждого высказаться. Предложения сводились к тому, чтобы лидера "Трудовой России" задержать на трое суток. Ну или по событиям 1 мая дать ему 15 суток законно. Начальники всех милицейских служб сошлись на том, что надо задержать Анпилова - без его ликвидации. Доложил итоги совещания Ерину. Он ответил с большим негодованием: "Ты что, не понял меня?" Мне пришлось напомнить министру про судьбы Ягоды, Ежова, Абакумова. И пояснить, что в компании с ними быть не хочу. Он - мне: "Тогда иди - и такого разговора у нас с тобой не было". Я вызвал начальника разведки генерала Николаева и приказал организовать наблюдение за Анпиловым двумя бригадами (группами). Но Анпилов на несколько дней пропал. Наутро я в машине слушал радио. Там сообщили, что Анпилова похитили. Я оторопел. Ну как же так: разведке же отдано указание работать круглосуточно! На лестнице встречаю начальника разведки. Спрашиваю его: "Где Анпилов?" Тот отвечает: "Не знаю..." Я: "Что значит не знаешь? Иди, пиши объяснительную!". Николаев поднялся в свой кабинет, ему стало плохо, вызвали "Скорую". Через два дня он умер.

Когда прошли события 9 мая - и все было спокойно, - Ельцин поздравил меня письмом. Я же в те дни организовывал похороны Николаева."

В июле 1993 года Верховный Совет России предложил президенту России Борису Ельцину уволить Ерина с поста министра за майские волнения. Но Ельцин этого не сделал. И Ерин поддержал его в сентябре 1993 года, когда ввел в Москву внутренние войска и часть дивизии особого назначения им. Ф. Э. Дзержинского, которые организовали блокаду "Белого дома". Из Москвы уже награжденного за преданность званием Героя России Виктора Ерина отправят руководить действиями милиции и внутренних войск в мятежной Чеченской республике. Там он продержится до 1995 года, и будет уволен первыми депутатами России за "провал операции по освобождению заложников в Буденновске". Несмотря на то, что антитеррористическая операция на Кавказе тогда проводилась фактически без тыла, недоверие главе МВД России Ерину высказали 268 депутатов. Несмотря на такую солидарность, генералу разрешили уволиться с формулировкой "по собственному желанию".

Напомним, в июне 1995 года более 160 боевиков на грузовиках, утверждая, что в машинах находятся гробы с убитыми российскими военными (досматривать "Груз -200" считалось плохой приметой) преодолели по Ставропольскому краю 52 блокпоста, и въехали в Буденновск. Террористы взяли тогда в заложники более 1,5 тысячи человек, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, но бандиты успели скрыться.

Способность бывшего главы МВД России Ерина решать некоторые политические вопросы еще пригодится стране. С 1995—2000 гг. он исполнял обязанности заместителя директора Службы внешней разведки России, а с 1999-го по 2001 годы работал советником председателя Центрального банка России.