На американский берег выбросило детеныша лох-несского чудовища

СЕГОДНЯ 19:10 2018-03-20T19:06:57+03:00

Существо, как и шотландский озерный монстр, похоже на плезиозавра — давно вымершего водяного ящера

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В интернете набрало популярность видео, выложенное неким Джеффом Уаренном (Jeff Warren). В кадр его камеры попало странное существо, напоминающее по описанию легендарное чудовище, которое вроде бы обитает в шотландском озере Лох-Несс. То есть, существо походило на плезиозавра, которым лох-несское чудовище, похоже, является.

Джефф наткнулся на «чудовище», прогуливаясь вместе с сыном по пляжу поселка Сейнт Саймонс Айленд в американском штате Джорджия. Издалека его можно было принять за мертвого морского котика. Однако, подойдя ближе, Уаренны увидели, что у существа - маленькая голова и непомерно длинная шея.

Голова "чудовища" непропорционально мала для традиционных существ.

- Вылитое лох-неское чудовище, - решили отец с сыном, - только маленькое — примерно полутораметровое. Может быть, детеныш? Конечно, не самого шотландского чудовища, а какого-нибудь из его ближайших родственников, живущих в глубинах океана.

Уаренны сообщили новостному порталу News4jax, что пасть существа зубастая, тело оснащено двумя плавниками, один из которых виден в кадре.

Плезиозавр, с которым сравнивают нынешних "чудовищ".

Мнение экспертов по поводу «чудовища» разделились. В НИИ морской биологии (Marine Biology Institute) Университета в Джэксонвилле (Jacksonville University) пролагают, что оно муляж. Хотя не исключают, что на берег выбросило останки акулы — разлагаясь, они иной раз принимают странные — противоестественные - формы.

Сотрудники Национальной службы дикой природы Джорджии (Georgia Department of National Resources) настроены не столь скептически. Они обратились к народу с просьбой принести останки существа с тем, чтобы его можно было идентифицировать.

Пляж, на котором нашли останки.

Повышенный интерес проявили и власти штата. Сообщили телефон, по которому попросили звонить очевидцев - особенно тех, которые знают, где сейчас находятся останки.

Уоренны оставили труп миниатюрного «лох-несского чудовища» на берегу. А могли бы и сами доставить его биологам. Вдруг и в самом деле плезиозавры объявились.

Кстати, местный писатель Тейлор Браун (Тaylor Brown) — автор книги «Река королей» - напомнил в соцсетях, что в самом Сейнт Саймонс Айленде и в округе издревле ходили легенды о монстре Альтамаха-ха (Altamaha-ha) или Альти (Altie), который до сих пор обитает в реке Альтамаха. Некоторые его видят и тоже считают дожившим до наших дней ящером. Как и лох-несское чудовище.

Так, по описаниям очевидцев, выглядит Альтамаха-ха - чудовище штата Джорджия.

О непростой судьбе шотландского монстра читайте Лох-несское чудовище сдохло. И более обнадеживающее Лох-несское чудовище, возможно, и не сдохло.