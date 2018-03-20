2018-03-20T14:27:44+03:00
Профессии будущего

Библиотека Тимирязевской академии станет информационным центром Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

В аграрном университете открылась выставка, посвященная международному движению по борьбе с голодом
Ксения БОГДАНОВА
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Фото: timacad.ruФото: timacad.ru
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Необычная выставка открылась в в Центральной научной библиотеке имени Н.И. Железнова: экспозиция посвящена издательской деятельности Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). На выставке представлены печатные материалы ФАО, статьи ученых Тимирязевской академии со ссылками на эту организацию и другие экспонаты.

ФАО — это специальная организация ООН, главной целью которой является ликвидация голода на планете, а так же гарантии доступа жителей всех стран к высококачественной пище. ФАО работает в 130 странах по всему миру, в организацию входят 194 государства.

Тимирязевская академия уже 15 лет плодотворно сотрудничает с этим движением. При содействии Министерства сельского хозяйства РФ аграрный университет проводит различные мероприятия и круглые столы по применению точных технологий в земледелии и эффективному использованию водных ресурсов. В октябре 2017 года был подписан меморандум о сотрудничестве Тимирязевской академии со штаб-квартирой ФАО в Риме. Открывшаяся в библиотеке имени Н.И. Железнова выставка — еще один шаг к созданию в Российском государственном аграрном университете информационного центра ФАО.

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