2018-03-21T19:08:04+03:00
Профессии будущего

Молодые и талантливые: В главном аграрном стартовал фестиваль «Весна в Тимирязевке-2018»

Праздник музыки и творчества продлится в академии почти месяц
Ксения БОГДАНОВА
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Первый день фестиваля открыл Институт экономики и управления АПК. Фото: timacad.ruПервый день фестиваля открыл Институт экономики и управления АПК. Фото: timacad.ru
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В Российском государственном аграрном университете в 66-й раз стартовал творческий фестиваль «Весна в Тимирязевке-2018»: первый день одного из главных культурных событий вуза пришелся на день весеннего равноденствия. Каждый год фестиваль проходит под новым девизом, в этом году его тема - «Через тернии — к звездам». И дело не только в том, что заключительный концерт фестиваля будет дан 12 апреля, в День Космонавтики.

- Девиз этого года говорит о том, что добиться высот можно только благодаря ежедневному труду, - напомнил первый проректор вуза Илья Корнеев, поздравляя студентов и преподавателей с открытием фестиваля. - Уверен, что «Весна-2018» откроет еще больше талантливых ребят.

Первый день фестиваля показал, что в Институте экономики и управления АПК учатся талантливые и очень одаренные ребята. Фото: timacad.ru

Первый день фестиваля показал, что в Институте экономики и управления АПК учатся талантливые и очень одаренные ребята. Фото: timacad.ru

За минувший год помимо старейших музыкальных коллективов «Беседы» и «Каблучок» в Тимирязевской академии были организованы новые студии. У студентов есть возможность заниматься вокалом, хореографией и актерским мастерством.

У студентов есть возможность заниматься вокалом, хореографией и актерским мастерством. Фото: timacad.ru

У студентов есть возможность заниматься вокалом, хореографией и актерским мастерством. Фото: timacad.ru

Первый день фестиваля открыл Институт экономики и управления АПК. Это новое подразделение в структуре аграрного университета, объединившее экономический факультет им. А.В. Чаянова и факультет экономики и финансов. Раньше эти факультеты выступали отдельно, теперь же, после слияния, ребята объединили свои усилия на сцене. Первый день фестиваля показал, что в Институте экономики и управления АПК учатся креативные и очень одаренные ребята.

Фестиваль продлится до 12 апреля. Фото: timacad.ru

Фестиваль продлится до 12 апреля. Фото: timacad.ru

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