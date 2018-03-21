WADA обсудит на своем симпозиуме "русский вопрос"

СЕГОДНЯ 02:20 2018-03-21T02:34:03+03:00

Однако же, вопрос восстановления в правах РУСАДА обсудят через пару месяцев в мае

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В швейцарской Лозанне в среду, 21 марта, открывается ежегодный симпозиум Всемирного антидопингового агентства. Одним из центральных вопросов в повестке дня этого события - российский. В расписание "секций" включено обсуждение вопроса восстановления в правах РУСАДА.

Русский вопрос ВАДА поднимет прямо в первый же день, 21 марта. Его обсуждение стартует в 12:45 по московскому времени и туда приглашены генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, директор WADA по медицине и науке Ричард Баджетт, исполнительный директор национального антидопингового агентства Великобритании Николь Сапстед, отвечавшая за инспектирование РУСАДА эксперт из Литвы Ева Лукосьют-Станикуниене, заместитель генерального директора WADA Роб Кёлер и директор департамента разведки и расследований WADA Гюнтер Янгер.

Формат данной встречи относительно прост - здесь пройдет лишь обсуждение давно стоящего на повестке дня главной антидопинговой организации мира. И окончательного решения по поводу восстановления в правах РУСАДА принято не будет, поскольку не входит в юрисдикцию таких событий. Это - воля совета учредителей ВАДА, который состоится в Монреале 17 мая.

Вместе с тем, представители ВАДА уже заявили, что находятся в постоянном контакте с представителями нашей стороны, обсуждая вопрос восстановления в правах находящегося под санкциями РУСАДА. Главная претензия чиновников агентства - публичное признание результатов доклада Макларена. Даже несмотря на то, что они изобилует неточностями, и различного рода притянутыми фактами. Но, может быть, обсуждение в Лозанне даст толчок к пониманию с ВАДА, что поможет выбраться нашему спорту из этой кризисной ситуации.