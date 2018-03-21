2018-03-21T13:08:55+03:00
Общество

Суд признал виновным деструктивного пассажира рейса Москва – Петропавловск-Камчатский Владимира Колотыгина

20 марта суд Камчатского края признал виновным деструктивного пассажира В.Колотыгина в совершении преступлений, предусмотренных статьями 213 «Хулиганство» и 116 «Побои» Уголовного кодекса РФ
Виталий ПОГРЕБНОВ
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«Благодаря последовательным действиям авиакомпании, направленным на то чтобы ни один случай опасного деструктивного поведения на борту не оставался безнаказанным, суд назначил В.Колотыгину не только 180 часов обязательных работ, но и обязал обвиняемого выплатить компенсацию морального вреда в пользу бортпроводника в размере 150 тысяч рублей. После внесения изменений в Уголовный кодекс РФ, стало понятно: за дебош на борту пассажир понесёт реальную ответственность. Авиакомпания и впредь будет продолжать движение по курсу защиты своих работников и понуждения дебоширов в установленном порядке уплачивать компенсации в возмещение вреда и убытков, а также штрафы, адекватные степени правонарушения», - заявил заместитель генерального директора Аэрофлота по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Ранее Аэрофлот сообщал об инциденте, который произошел 15 января на рейсе SU1730, следовавшего из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Пассажир бизнес-класса В.Колотыгин, находясь на борту с явными признаками алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок, оскорблял экипаж и, окончательно потеряв над собой контроль, ударил кулаком в лицо одного из бортпроводников.

Аэрофлот и впредь намерен неуклонно следить за соблюдением правил безопасности на борту, противодействуя нарушителям и защищая право пассажиров на комфортные и безопасные авиаперевозки. Благодаря активной позиции авиакомпании, в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. Также Аэрофлот напоминает, что с июня 2018 года российские авиакомпании получат право вести «черные списки» нарушителей и отказывать им в перевозке.

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