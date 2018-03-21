Стартовал досрочный этап ЕГЭ

СЕГОДНЯ 16:25 2018-03-21T16:32:26+03:00

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Сегодня по всей стране прошли первые ЕГЭ досрочной волны — по географии и информатике. Этот этап рассчитан на выпускников прошлых лет, которые хотят сдать экзамены ещё раз, а также на спортсменов и участников олимпиад, которые не смогут прийти на ЕГЭ в основную волну из-за соревнований. Всего таких набралось 41 тысяча человек.

- Экзамены начались штатно, печать экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях прошла успешно, ни одного сбоя нет, - рассказал замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - К технической составляющей, организации пунктов проведения экзаменов замечаний у общественных наблюдателей тоже нет.

Напомним, в этом году впервые бланки с заданиями будут печататься прямо в аудиториях - эту технологию Рособрнадзор апробировал в разных регионах в течение нескольких лет. А до этого запечатанные конверты с материалами в школы доставлялись силами "Спецсвязи".

- Сами материалы будут печататься с защищенных носителей, - уточнил Анзор Музаев. - По окончании экзамена работы участников сканируются там же, в экзаменационных пунктах, и передаются в электронном виде для проверки. Это позволяет практически полностью исключить человеческий фактор и попытки искажения результатов экзаменов, а также уменьшает нагрузку на организаторов ЕГЭ.

Напомним, досрочный период ЕГЭ проходит с 21 марта по 11 апреля. Основной период ЕГЭ пройдет с 28 мая по 2 июля.