2018-03-22T16:10:33+03:00
Политика

Путину доложили, где возьмут деньги на стратегические проекты

Минфин предлагает поменять систему сбора налогов
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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22 марта 2018. Министр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи с президентом РФ Путиным в Кремле. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС22 марта 2018. Министр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи с президентом РФ Путиным в Кремле. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- Вы в послании поставили целый ряд задач, в том числе в области экономики, бюджета, и в сейчас правительство готовит предложения по реализации поручений, - доложил президенту министр финансов Антон Силуанов. - Поставлены задачи и по росту экономики темпами выше, чем мировые, и по увеличению инвестиций, и по улучшению благосостояния наших граждан, в том числе поддержка малообеспеченных граждан и снижение бедности в два раза.

Среди первоочередных мер глава Минфина назвал работу с бюджетом и налогами.

- Мы готовим сейчас предложения в области налогов, которые позволят увеличить собственную ресурсную базу предприятий, увеличив прибыль и тем самым создав источники для инвестиций, - пообещал Силуанов. - Мы готовим предложения по созданию равных условий ведения бизнеса, чтобы меньше было случаев уклонения от налогов, чтобы больше и лучше была собираемость. И за счёт этого мы также сможем профинансировать те задачи, которые поставлены в послании.

При этом в целом налоговое бремя Минфин не планирует увеличивать - главным ресурсом должна стать именно собираемость налогов. Так, например, предполагается упразднить целый ряд неэффективных преференций и льгот.

- В области бюджета в первую очередь - поддержка инфраструктурных проектов как источника экономического роста, - заявил Силуанов. - Безусловно, это и приоритет здравоохранения, образования – всё то, что, как говорят, формирует человеческий капитал.

Мы предлагаем увеличивать всё больше и больше привлечение частных средств.

Отдельно минфин хочет сконцентрировать ресурсы для помощи нуждающимся, чтобы "люди с небольшими доходами ощутимо почувствовали увеличение добавки в своём содержании".

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