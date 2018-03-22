Откуда на выборах высокая явка?

СЕГОДНЯ 19:55 2018-03-22T20:07:00+03:00

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Вот и прошли выборы российского президента. 18 марта на избирательные участки пришли 67,5% россиян - это 73,6 миллиона человек. Откуда такая большая явка? И почему большинство людей отдали свой голос за Владимира Путина? Давайте разбираться!

1.Голосовать пришла молодежь. Впервые получили право голосовать 7 миллионов человек. Плюс работали волонтерские и кадровые проекты, которым удалось заинтересовать людей от 18-35 лет. А еще звезды и известные журналисты, принявшие участие в агитации, сделали голосование 18 марта модным делом.

2. Голосование по месту нахождения и отмена открепительных удостоверений. По системе "Мобильный избиратель" свое право голоса смогли реализовать 5 миллионов 676 тысяч россиян.

3. Успешная "реклама". Центризбирком смог проинформировать о выборах 95% граждан. Буквально вся страна следила за выборами.

4. Ответ на внешнее давление. Людей подстегнули антироссийские нападки Запада: санкции, запрет триколора на Олимпиаде в Южной Корее, высылка наших дипломатов из Великобритании. Посудите сами: уровень поддержки Путина на зарубежных участках - 84,4%.

5. Людей, пришедших на выборы, могло бы быть больше, если бы не людоедская выходка Украины. Радикалы и нацгвардия не пускали граждан России в посольства на выборы. Из-за их преступления не смогли проголосовать около миллиона человек.

6. Защита права голоса. Некоторые оппозиционеры призывали россиян бойкотировать выборы. Но люди считают свое право голоса неотъемлемым правом и пошли на участки.

7. Доверие к выборам. За нарушение на выборах и организацию "каруселей" преступников ждало жесткое наказание. На 80% участков были установлены видеокамеры, а картинку можно было смотреть в режиме онлайн. 18 марта в Россию приехали 1455 международных наблюдателей, которые должны били следить за чистотой голосования. Сегодня даже активисты "Голоса", которое обычно критикуют российскую политику, признают честность выборов.

- Если верить телевизионным рейтингам, то дебаты на явку не повлияли, - поделился с «Комсомолкой» телеведущий Владимир Соловьев. - Рейтинги у дебатов были не зашкаливающие. Просто народ у нас становится все более ответственным и серьезным, соскучились по президентским выборам. До этого же они были в 2012-м году были. У людей многое изменилось, поменялось представление о себе. Все такие 2014-й год был важным рубежом. Крымская весна сыграла мобилизационную роль сознания. Я ходил на участок - реально много людей и больше, чем обычно.