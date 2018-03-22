2018-03-22T13:46:44+03:00
Спорт

Что грозит российскому спорту после того, как ВАДА не стало снимать дисквалификацию с РУСАДА

Симпозиум в Лозанне фактически закончился ничем
Сергей КИРИЛЛОВ
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Ситуация оказалась патовой - от России вновь требуют полностью признать доклад Макларена, а вместе с ним и наличие государственной системы допингаСитуация оказалась патовой - от России вновь требуют полностью признать доклад Макларена, а вместе с ним и наличие государственной системы допингаФото: EAST NEWS
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Что произошло

В среду ВАДА проводила в Лозанне свой симпозиум, где решала: восстановить ли российское антидопинговое агентство РУСАДА в правах, или нет. Посидели, поговорили, выслушали нового руководителя РУСАДА Юрия Гануса и фактически разошлись ни с чем.

В чем загвоздка?

Ситуация оказалась патовой - от России вновь требуют полностью признать доклад Макларена, а вместе с ним и наличие государственной системы допинга. Плюс, отдать допинг-пробы, арестованные по делу Родченкова. Ни то ни другое Россия делать не собирается - глупо признавать то чего нет. А передать вещдоки за границу нельзя просто по закону, поскольку следствие ведется в РФ. При этом наш Следственный комитет сообщил, что готов сотрудничать с ВАДА и даже направил в штаб-квартиру агенства специальное заявление, но ответа так и не получил.

Словом воз и ныне там, хотя все другие 27 пунктов, обозначенных в дорожной карте, Россия выполнила.

Кому это выгодно?

ВАДА такая ситуация явно устраивает. Мало того, что она держит нас на крючке, так еще и зарабатывают на этом. Как известно, российских спортсменов теперь проверяет британская антидопинговая лаборатория, которой мы платим за каждую пробу. Плюс 15 миллионов долларов на покрытие издержек с нас затребовал МОК, а часть этих денег предназначается для ВАДА и аффилированных с ней структур, якобы потратившихся на различные анализы и экспертизы.

Что дальше?

Но больше всего в этой ситуации жаль наших спортсменов. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) тоже дисквалифицирована. А это значит, что наши лучшие прыгуны и бегуны вообще рискуют пропустить сезон. Недавно российские атлеты триумфально выступили под белым флагом на зимнем чемпионате мира по легкой атлетики в Лондоне. Напомним, что туда допустили всего семь россиян, которые умудрились завоевать два золота в прыжках в высоту (Мария Лацискене и Данил Лысенко) и серебро в прыжках с шестом (Анжелика Сидорова). Такой расклад Международную федерацию (ИААФ) явно не устроил и там заявили, что вообще перестанут приглашать спортсменов из России на международные старты, пока не восстановят РУСАДА.

Также без признания РУСАДА, скорее всего, не будет восстановлен в правах и Паралимпийский комитет России, а это значит, и здесь наши спортсмены будут выступать в лучшем случае в нейтральном статусе. И еще не понятно, пригласят ли их на летние Паралимпийские игры через два года.

Что будет с международными стартами?

Но и это еще не все. С 1 апреля вступают в силу новые явно антироссийские правила ВАДА, по которым Россия не сможем приглашать к себе какие-либо международные соревнования. "Мы будем настаивать на том, чтобы федерации не проводили крупные соревнования в странах, которые не выполняют требования ВАДА», - заявил генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли.

Посмотрим, будут ли международные федерации по видам спорта плясать под дудку ВАДА, или все же проявят самостоятельность и не станут подыгрывать политикам. Вряд ли отсутствие спортсменов этих стран заметно ослабит уровень конкуренции, но то что спорт еще долго будет оставаться разменной монетой в руках западных политиков - уже ясно.

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