2018-03-23T12:49:17+03:00
Звезды

А как же Селена Гомес? Джастин Бибер закрутил роман с моделью

Певец стал все больше времени проводить с сестрой модели Эбби Чемпион
Ольга АНТОНОВА
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Джастин снова расстался с Селеной Гомес, с которой после перерыва возобновил было романДжастин снова расстался с Селеной Гомес, с которой после перерыва возобновил было романФото: EAST NEWS
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На днях Селену Гомес папарацци сфотографировали в бикини на яхте у берегов Австралии, и, увидев снимки, поклонники отметили, что певица буквально за пару месяцев серьезно прибавила в весе. Виной тому, скорее всего, перенесенная недавно операцию по пересадке почки, а быть может, таким образом, звезда пыталась «заесть» несложившиеся отношения с Джастином Бибером. Несмотря на то, что пара уже во второй раз пыталась «склеить» прежние чувства, и сейчас сделать это не получилось.

Как говорят, решение разорвать отношения с Джастином приняла Селена Фото: EAST NEWS

Как говорят, решение разорвать отношения с Джастином приняла СеленаФото: EAST NEWS

Впрочем, судя по фото, которые сделали на днях репортеры в Лос-Анджелесе бывший возлюбленный горевал недолго. Так в ночной клуб Roxy на концерт Крейга Дэвида певец отправился вместе с новым увлечением, моделью Эбби Чемпион. Надо отметить, что их в последнее время часто видят вместе: на прогулках по городу, ужинающими тет-а-тет, танцующими в клубах.

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О новой подружке Бибера известно пока не слишком много. Ее зовут Баскин, ей 22 года, и она, как и ее сестра Эбби, работает в модельном бизнесе. Недавно ее можно было увидеть на подиуме в Бирмингеме, где она приняла участие в демонстрации новых коллекций в рамках Недели моды. Когда Баскин было всего 17, она стала победительницей конкурса красоты Miss Alabama Teen.

Напомним, что Джастин снова расстался с Селеной Гомес, с которой после перерыва возобновил было роман минувшей осенью, стало известно пару недель назад. На днях Бибер прямо намекнул, что их роман была прервана не по его инициативе, но он пытается смириться с таким поворотом событий. Как говорят, решение разорвать отношения с Джастином приняла Селена, и сделала она это под давлением своей мамы Мэнди, которая уговорила дочку бросить Бибера прежде, чем он разобьет ее сердце. Ведь Мэнди помнила, как страдала Селена, когда она рассталась с Джастином в первый раз — после трехлетнего романа.

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