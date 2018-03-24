2018-03-24T16:27:43+03:00
Спорт

Российский фигурист Михаил Коляда дважды упал на ЧМ и выиграл бронзовую медаль

Впереди нашего спортсмена оказались американец и японец
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Михаил Коляда во время выступления на чемпионате мира в Милане.Михаил Коляда во время выступления на чемпионате мира в Милане.Фото: REUTERS
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В субботу, 24 марта, в Милане на чемпионате мира по фигурному катанию были разыграны медали в последнем виде программы - среди мужчин-одиночников. И бронзовую медаль по итогам двух выступлений выиграл россиянин Михаил Коляда. Для 23-летнего спортсмена это - первый крупный успех в профессиональной карьере. При этом, судьи были благосклонны к нашему спортсмену.

Коляда дважды упал во время произвольной программы. Но запаса баллов хватило россиянину, чтобы добыть медаль. В последний раз медаль чемпионатов мира российские мужчины-фигуристы выигрывали семь лет назад. В 2011 году третьим стал Артур Гачинский, набравший 241,86 балла. Михаилу Коляде для бронзы спустя семь лет понадобилось уже 272,32 балла.

Михаил Коляда (справа) с другими призерами чемпионата мира. Фото: REUTERS

Михаил Коляда (справа) с другими призерами чемпионата мира.Фото: REUTERS

Победу же в мужском катании на турнире 2018 года одержал американец Нэтан Чен - 321,40 балла. Вторым стал японец Сема Уно - 273,77 балла. Дмитрий Алиев занял седьмое место.

Поскольку два наших спортсмена по сумме выступлений набрали сумму мест меньше 12, то в 2019 году на чемпионате мира у нас выступят три фигуриста. Михаил Коляда до этого выступал на ЧМ 2017 в Хельсинки (8 место), 2016 в Бостоне (4 место). А в 2017 и 2018 годах Коляда был третьим на чемпионатах Европы. В 2017 году Коляда выиграл "серебро" на командном чемпионате мира.

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