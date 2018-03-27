2018-03-27T16:41:24+03:00
Клуб любознательных

Ученые исследуют останки средневековой женщины, родившей в могиле

Скелеты самой роженицы и ее ребенка обнаружили в Италии
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Кошмар раннего средневековья, на первый взгляд.Кошмар раннего средневековья, на первый взгляд.
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Кошмарное и в то же время уникальное открытие итальянские археологи сделали еще в 2010 году, когда вели раскопки захоронений 7-8 веков нашей эры в итальянской провинции Болонья. Они вскрыли кирпичный гроб. Увидели в нем скелет женщины, у которой между ног лежал скелетик младенца. Его головка и тельце находились между бедер женщины, а ножки - в области ее таза.

Останки "родившей в гробу" нашли близ итальянского города Имола.

Останки "родившей в гробу" нашли близ итальянского города Имола.

Женщине было от 25 до 35 лет, плоду — 38 недель. То есть, она была на предпоследней неделе беременности.

Уже тогда - 8 лет назад — ученые не сомневались, что столкнулись с редчайшим случаем - так называемыми родами в гробу (coffin birth). Ребенок появился не на свет, а в могильную тьму. Но что этому предшествовало? Выяснилось лишь недавно - после того, как останки матери и дитя исследовали медики и археологи из университетов Ферары (Department of Biomedical and Specialty Surgical Sciences, University of Ferrara) и Болонии (Department of Archaeology, University of Bologna).

Страсти-мордасти раннего средневековья? Беременную закопали живьем? Тем самым погубили и ее и плод? Ведьмой, наверное, была? Ученые, ведомые Эмануэлой Гуальди-Руссо (Emanuela Gualdi-Russo), подобные дикие предположения отвергли. Наоборот, нашли признаки того, что средневековые коллеги пытались спасти беременную — лечили ее. Своими методами, конечно.

Маленькие светлые косточки между берцовых костей женщины это останки плода, родившегося в гробу.

Маленькие светлые косточки между берцовых костей женщины это останки плода, родившегося в гробу.

В черепе женщины итальянцы обнаружили отверстие диаметром примерно 5 миллиметров — не побитое каким- нибудь оружием, а проделанное очень аккуратно. То есть в медицинских целях.

По мнению ученых, беременной сделали трепанацию черепа — операцию, которая, на удивление, была весьма распространена в древности. В средние века с ее помощью чаще всего избавляли от повышенного внутричерепного давления, весьма логично полагая, что сквозь проделанное отверстие можно стравить нечто его порождающее.

Женщина могла страдать и тяжелой формой преэклампсии — осложнением беременности, сопровождаемым резким повышением кровяного давления. И в этом случае средневековые эскулапы «прописывали» трепанацию черепа.

Женщина умерла через неделю после операции. О чем свидетельствовала новая костная ткань, которая начала затягивать отверстие.

5-миллиметровое отверстие в черепе роженицы.

5-миллиметровое отверстие в черепе роженицы.

О своих наблюдениях итальянцы рассказали в научном журнале World Neurosurgery в статье под названием Neurosurgery on a Pregnant Woman with Post Mortem Fetal Extrusion: An Unusual Case from Medieval Italy

Причину смерти роженицы современные медики не установили. То ли трепанация не помогла. То ли она сама и свела в итоге в гроб в результате возникших послеоперационных осложнений.

Но как заверили исследователи, на момент «родов в гробу» и женщина и ее плод были уже мертвы. Младенца вдавили из матки трупные газы, образовавшиеся в брюшной полости.

О загадках совсем уж доисторических и куда более экстремальных трепанаций читайте Дырки в человеческих головах: зачем их сверлили 11 тысяч лет назад?

Тысячи лет назад отверстия в черепах были крупнее.

Тысячи лет назад отверстия в черепах были крупнее.

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