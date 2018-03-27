Исследователи назвали самый молодой орган человека

27 Март 22:15 2018-03-27T22:39:41+03:00

Изменить размер текста: A A

- Мы решили выяснить, какой орган у человека стареет медленнее всего, - рассказывает профессор в области биостатистики и генетики человека Медицинской школы Калифорнийского университета (Лос-Анджелес, США), доктор наук Стив Хорват. Пять лет назад, в 2013 году, исследователь опубликовал научную работу о так называемых эпигенетических часах (epigenetic clock). Оказалось, что его метод несравненно точнее, чем какой бы то ни было другой, определяет биологический возраст сердца, мозга, печени, других органов и человека в целом. Причем, такой возраст может не совпадать с паспортным. Например, исследования показали, что женская грудь стареет быстрее — клетки ткани молочной железы в среднем на 2 — 3 года старше остального организма. А что же с самым молодым органом?

- Мне довелось исследовать организм женщины, которой было 112 лет, таких называют супердолгожителями, - говорит ученый. - С помощью молекулярных часов измерили возраст 30 разных частей ее тела, посмотрели практически все, и оказалось, что моложе всего… мозжечок. Это часть мозга, которая находится в затылочной части головы и отвечает за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Потом я изучил еще много образцов из баз данных по долгожителям — все подтвердилось: действительно мозжечок у людей стареет значительно медленнее остального мозга и всего тела.

Почему — пока вопрос. Вообще, в результате моих исследований возникает много вопросов (улыбается).

- Это здорово, правильные вопросы продвигают науку. А правда ли, что мозг в целом стареет медленнее всего организма и ресурс жизни у него больше?

- Это правда, исследования подтверждают, что наш мозг стареет медленнее. У той 112-летней женщины мозг был примерно на 5 лет моложе тела, но мозжечок при этом оказался намного младше — лет на 15.

НАША СПРАВКА

ДНК-часы (эпигенетические часы), или «часы старения» основываются на обработке данных метилирования молекулы ДНК. «Представьте себе машину, со временем она ржавеет, - приводит аналогию Стив Хорват. - Так же возраст оставляет следы на молекуле ДНК: на определенных ее участках «оседают» химические соединения сродни ржавчине (метильные группы CH3). Они меняют работу генов, это называется метилированием ДНК. Измеряя количество и местонахождение «ржавчины» (метильных групп), можно наиболее точно определить биологический возраст человека».

Увлекательные детали и выводы исследований, связанных с измерением биологического возраста людей, читайте в первой части интервью с ученым. Вторая часть в ближайшее время будет опубликована в разделе «Здоровье» на сайте kp.ru — в ней пойдет речь о том, что ускоряет и замедляет «часы старения» в нашей повседневной жизни.