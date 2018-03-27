2018-03-27T22:39:41+03:00
Здоровье

Исследователи назвали самый молодой орган человека

Создатель ДНК-часов, определяющих скорость старения людей, генетик Стив Хорват рассказал об уникальных исследованиях в эксклюзивном интервью «КП»
Анна ДОБРЮХА
Поделиться:
Действительно мозжечок у людей стареет значительно медленнее остального мозга и всего телаДействительно мозжечок у людей стареет значительно медленнее остального мозга и всего телаФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

- Мы решили выяснить, какой орган у человека стареет медленнее всего, - рассказывает профессор в области биостатистики и генетики человека Медицинской школы Калифорнийского университета (Лос-Анджелес, США), доктор наук Стив Хорват. Пять лет назад, в 2013 году, исследователь опубликовал научную работу о так называемых эпигенетических часах (epigenetic clock). Оказалось, что его метод несравненно точнее, чем какой бы то ни было другой, определяет биологический возраст сердца, мозга, печени, других органов и человека в целом. Причем, такой возраст может не совпадать с паспортным. Например, исследования показали, что женская грудь стареет быстрее — клетки ткани молочной железы в среднем на 2 — 3 года старше остального организма. А что же с самым молодым органом?

- Мне довелось исследовать организм женщины, которой было 112 лет, таких называют супердолгожителями, - говорит ученый. - С помощью молекулярных часов измерили возраст 30 разных частей ее тела, посмотрели практически все, и оказалось, что моложе всего… мозжечок. Это часть мозга, которая находится в затылочной части головы и отвечает за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Потом я изучил еще много образцов из баз данных по долгожителям — все подтвердилось: действительно мозжечок у людей стареет значительно медленнее остального мозга и всего тела.

Почему — пока вопрос. Вообще, в результате моих исследований возникает много вопросов (улыбается).

- Это здорово, правильные вопросы продвигают науку. А правда ли, что мозг в целом стареет медленнее всего организма и ресурс жизни у него больше?

- Это правда, исследования подтверждают, что наш мозг стареет медленнее. У той 112-летней женщины мозг был примерно на 5 лет моложе тела, но мозжечок при этом оказался намного младше — лет на 15.

НАША СПРАВКА

ДНК-часы (эпигенетические часы), или «часы старения» основываются на обработке данных метилирования молекулы ДНК. «Представьте себе машину, со временем она ржавеет, - приводит аналогию Стив Хорват. - Так же возраст оставляет следы на молекуле ДНК: на определенных ее участках «оседают» химические соединения сродни ржавчине (метильные группы CH3). Они меняют работу генов, это называется метилированием ДНК. Измеряя количество и местонахождение «ржавчины» (метильных групп), можно наиболее точно определить биологический возраст человека».

Увлекательные детали и выводы исследований, связанных с измерением биологического возраста людей, читайте в первой части интервью с ученым. Вторая часть в ближайшее время будет опубликована в разделе «Здоровье» на сайте kp.ru — в ней пойдет речь о том, что ускоряет и замедляет «часы старения» в нашей повседневной жизни.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Анна ДОБРЮХА

 
Читайте также
«Мы проникли в тайны ДНК, чтобы понять, с какой скоростью стареют люди», - генетик Стив Хорват
Создатель «часов старения» в эксклюзивном интервью рассказал об исследованиях, которые определяют шансы стать долгожителем и прогнозируют риск преждевременной смерти
«Король Эфириума» Виталик Бутерин: лучшее, на что стоит жертвовать деньги — это борьба со старением
Создатель одной из двух самых дорогих в мире криптовалют Эфириум, гениальный молодой программист рассказал «КП», почему передал 2,4 млн $ на исследования старения и ради чего стоит продлевать жизнь.
Секреты долголетия японцев: 5 главных факторов
Продолжительность жизни в Японии и у мужчин, и у женщин - самая высокая в мире. Ведущие специалисты Национального центра гериатрии и геронтологии приехали в Россию и рассказали об основных принципах активного долголетия
Новости 24
Госдеп назвал «смехотворными» слова Лаврова о высылке Западом российских дипломатов
СМИ Южной Кореи подтвердили визит Ким Чен Ына в Китай
США потребовали от российских дипломатов покинуть Сиэтл до 25 апреля
Дошкольное образование во Франции станет обязательным
СМИ: израильский премьер Биньямин Нетаньяху попал в больницу
США ожидают, что больше стран примет решение выслать российских дипломатов
Небензя: только РФ выполняет резолюцию Совбеза ООН по оказанию помощи Сирии
Трамп продлил на год действие санкций за кибератаки против США
Бельгия вышлет одного российского дипломата
Театры, музеи, кинотеатры и библиотеки проверят на противопожарную безопасность
СКР оценит действия Евгения Вольнова - украинского пранкера, запустившего ложную информацию о количестве жертв в Кемерове