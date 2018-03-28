Чем опасны валютные переводы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-27T21:22:24+03:00

Как отправка сбережений из одного российского банка в другой обернулся сначала американскими санкциями, а потом штрафом на полмиллиона долларов от родной налоговой

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ДЕНЬГИ ЗАХВАТИЛИ АМЕРИКАНЦЫ

Было у нотариуса Вячеслава Кузнецова $617 тыс. Немало. Позже налоговая даже интересовалась: откуда деньжищи? Но тот со справками в руках доказал: с работы, вестимо. Как-никак более 20 лет высокооплачиваемой практики, контора в центре Москвы.

Еще лет 5 назад нотариус положил доллары на счет сына — планировали купить ему квартиру. Но в 2014 году тот получил работу в Британии. И чтобы деньги оставались под рукой, в семье решили обратно перевести их отцу. Рутинная, казалось бы, операция между двумя российскими банками. Из Транскапиталбанка (ТКБ) в Мособлбанк.

- 1 июля 2014 года сын Николай написал поручение о переводе, и мы спокойно ждали, когда деньги упадут на мой счет, – рассказал КП Вячеслав Кузнецов. – Однако на следующий день нам сообщили, что перевод заблокирован американским банком «Стандарт Чартерд» (Standart Chartered). В рамках санкций «за Украину». Мы даже не предполагали, что деньги должны идти через Америку. И никто нас не предупреждал, что средства могут быть заблокированы. Наконец, уж совсем непонятно, каким боком мы попали под санкции!

ПИСЬМО ОБАМЕ

Вскоре выяснилось: под санкциями не нотариус с сыном, а известные предприниматели братья Аркадий и Борис Ротенберги, владеющие также и Мособлбанком. Про то, что туда могут переводиться деньги простых вкладчиков, американцы, видно, не подумали.

Поняв, что все это не сон и не розыгрыш, Кузнецовы перешли к активной обороне. Стали бомбардировать американцев письмами: мол, верните деньги, это наш частный вклад. Даже отправили личное послание Обаме — это он тогда в Белом доме сидел.

Заодно подали в суд и на Транскапиталбанк.

- В заявлении на перевод средств ничего не говорилось о банке «Стандарт Чартерд». Деньги перевели в Америку без нашей воли, поэтому ТКБ должен отвечать за последствия,- пояснил свою позицию Кузнецов-старший.

Таганский суд Москвы обязал банк выплатить компенсацию. Однако в Мосгорсуде отменили это решение: там пришли к выводу что санкции — это обстоятельства непреодолимой силы.

Нотариус приготовился судиться дальше, но тут, видно, письмо Обаме подействовало. «Стандарт Чартерд» после 2 лет переписки признал, что деньги все-таки принадлежат не Ротенбергам, а Кузнецову. Правда, в доказательство чистоты их происхождения пришлось нотариусу показать американцам свои финансовые отчеты и справку из российской налоговой, что та в курсе его доходов.

ГЛАВНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ ПОДСТЕРЕГАЛИ ДОМА

Переводить деньги в Россию «Стандарт Чартерд» отказался – к тому моменту из-за санкций он прервал корреспондентские отношения с российскими банками. Даже с тем, откуда пришел перевод. «В 2015 г. наш счёт в «Стандарт Чартерд» был закрыт», - подтвердили нам в ТКБ.

В итоге американцы отправил доллары на счет Кузнецова-младшего в британский Барклайз-банк (Barklays), а тот перекинул их отцу в Сбербанк.

Казалось бы, счастливый финал. Но тут-то и начинается самое нелепое в этой истории. Вернув деньги, Кузнецовы попали под еще более жесткие санкции — теперь уже со стороны нашей налоговой. Им «пришили» (другое слово трудно подобрать) суровую статью 15.25 КоАП - о валютных нарушениях. И выписали штраф в три четверти спасенной суммы. То есть более $450 тыс. или по тогдашнему курсу 31 млн руб. Причем, налоговая еще милосердие проявила, взяла по нижнему пределу, а вообще статья позволяет забрать вклад полностью.

- В налоговой инспекции, нашей, 19-ой, нам заявили, что из нью-йоркского банка в лондонский мы должны были перечислить деньги через российский банк. Объясняем, что не по нашей вине деньги застряли на зарубежных счетах, доказываем, что после разблокирования переслать деньги российскому банку было технически невозможно — никакие доводы не принимались, - удивляется нотариус.

Отменить решение не удалось ни в Измайловском суде, ни в Московском городском.

- Хотел перевести деньги цивилизованно и безопасно, но сейчас понимаю, что лучше бы снял эти доллары наличными и просто отнес в сумке в другой банк, - говорит Вячеслав Кузнецов.

Сейчас он собирается доказывать свою правоту в президиуме Мосгорсуда. А мы будем следить за ходом дела: ведь такое может произойти практически с любым владельцем валютного вклада.

ЦЕНТРОБАНК ЗАСТУПИЛСЯ

Между тем, многие финансисты считают решение налоговой необоснованным. Да, закон запрещает российским резидентам переводить валюту с одного иностранного счета на другой. Но в американском банке Кузнецовы счет не открывали. И не они совершали перевод в лондонский банк. Значит и суровый закон не про них писан.

Вот какое заключение дал замруководителя службы текущего банковского надзора Центробанка Алексей Шарлай: «Не представляется возможным рассматривать банк Standart Chartered в качестве третьего лица, осуществившего перевод денежных средств на счет российского резидента в иностранном банке. Standart Chartered выполнял функцию банка-посредника, вовлеченного в отношения между российским банком-отправителем и российским банком-получателем.»

А тот факт, что деньги потом были переведены в российский банк, по мнению специалиста, «может говорить об отсутствии направленности действий на наступление вредных последствий, что целесообразно учитывать при оценке наличия вины».

НАЛОГОВИКАМ ПОДСУЖИВАЮТ?

! В отношении ТКБ суд признал ситуацию форс-мажорной и освободил банк от ответственности, а по рядовому гражданину при тех же обстоятельствах, как катком прошелся и никакого форс-мажора не заметил.

! В документах налоговой и судов говорилось, что Кузнецов должен был предвидеть наступление таких последствий. Банк со всеми своими специалистами — не должен, а обычный клиент — должен?

! В постановлении налоговой написано: «Кузнецов мог и был обязан возвратить денежные средства в любой уполномоченный банк РФ». Суды это повторили. Но на наш запрос в ФНС с просьбой назвать хотя бы один российский банк, куда американский «Стандарт» мог бы перечислить деньги Кузнецова, ответа не последовало. Получается, нет такого банка. А вот обвинение и гигантский штраф есть.

КТО СТУЧИТ НА ВКЛАДЧИКА

Готовя этот материал, я познакомился с человеком, который живет здесь, в России, но зарабатывает по всему миру. Естественно, и счета у него за границей есть, и деньги он между ними переводит, и домой их возвращает — на текущие расходы. И никаких проблем. Ни у него, ни у его товарищей: в сети, оказывается, есть целый форум таких «людей мира».

- Впрочем, однажды меня вызвала служба безопасности российского банка, спросила о происхождении денег, - рассказывает он. - Показал все операции. Как я понял, интересовало их лишь то, нет ли у меня связей с террористическими организациями. Убедились, что нет — и разблокировали счет. Другие вопросы банк, а соответственно и Росфинмониторинг, не волнуют: ни переводы между зарубежными счетами, ни даже то, плачу ли я налоги...

Но тогда возникает вопрос: откуда же в налоговой узнали о переводах Кузнецова? Как удалось выяснить, сообщение контрольным органам послал именно ТКБ — тот банк, с которого и начались у его клиента все несчастья (в распоряжении редакции имеется письмо ТКБ в Росфинмониторинг «о признаках нарушения валютного законодательства, легализации доходов, полученных преступным путем»). Причем, сделал это уже после того, как судился с Кузнецовым и после того, как деньги вернулись в Россию и «упали» на счет нотариуса в Сбербанке. Конечно, моральная сторона такого сигнала, мягко говоря, вызывает вопросы. Однако юридическая — безупречна.

- Банки как агенты валютного контроля обязаны направлять информацию о выявленных нарушениях валютного законодательства органам валютного контроля, к которым относится и ФНС России, - подтвердили «КП» в Центробанке.

Получается, что ТКБ организовал деньгам своего клиента такой маршрут, который окончился блокированием средств, а потом еще сообщил налоговикам: мол, держите вора.

НЕ ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Это только кажется, что история нотариуса Кузнецова — из другой жизни. На самом деле на его месте могут оказаться многие. Да, по общему правилу, на территории России валютные межбанковские переводы запрещены. Но есть исключения. Например, разрешается это делать между счетами супругов и близких родственников (как это было в случае Кузнецовых). Можно перекидывать валюту между своими счетами из одного банка в другой. Например, туда, где выше процент по вкладу. Можно отсылать валюту из России за рубеж (не более $5 тыс в день), а также получать с зарубежного счета (неограниченно). И любой, кто таким правом воспользуется, рискует повторить судьбу нотариуса.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предлагает отменить валютный контроль в России. Он слишком обременителен, ответственность за него жесткая, а отказ от регулирования повысит экономическую активность, считают эксперты.