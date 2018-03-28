«Влюбилась в женатого. Но не стала бороться за любовь»

СЕГОДНЯ 20:11 2018-03-28T20:50:49+03:00

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Вот такое письмо:

«Дарья, добрый день!

Меня зовут Татьяна, мне 29 лет. Я выросла в большой и дружной семье. Я всегда была окружена друзьями, да и с парнями никогда не было проблем. В 16 лет я заканчивала школу и накануне выпускных экзаменов познакомилась с Ним. Он приехал к нам в поселок к друзьям. Ничего выдающегося в нем не было. Не атлет и не красавец, но что-то меня в нем зацепило. Не буду долго и нудно описывать, скажу короче - я влюбилась. Он был старше меня на 10 лет. Сказал, что разведен и что у него есть дочь.

Месяц почти я жила, как в сказке. Он приезжал каждые выходные и был воплощением моей мечты. Он стал моим первым мужчиной, а чуть позже - первым разочарованием. Он оказался женат.

В итоге эти отношения закончились. Но мои чувства, к сожалению, нет.

Я жила обычной жизнью, были отношения после него, но он навсегда остался для меня тем самым, который должен был быть моим, но которого я потеряла.

Спустя почти 10 лет я снова его нашла. Мы созвонились и все, на нас обрушилась безумная волна новых чувств. Это был грандиозный роман и сумасшедшая любовь. Он был все так же женат, но по началу это никак не омрачало моего счастья. Наконец он был моим, пусть и только на половину.

Через год отношений я забеременела. Он сказал, что примет любое мое решение. На тот момент мне было 25 и об аборте я не думала. Я понимала, что ему ребенок не нужен (у него уже были 2 дочери), а я хотела ребенка от любимого мужчины.

У нас родилась замечательная дочь. И еще полтора года мы были счастливы. Он не уходил из семьи, но и не бросал нас. А я все ждала. Я думала, что если появится повод - он уйдет. Наверно это удел всех любовниц - ждать чуда. И вот появился повод - жена нашла смс. А он стал оправдываться и выдумывать нелепые отмазы. В этот момент я поняла, что он не уйдет никогда.

Это был тяжелый разрыв. С хождениями туда и обратно. Он уходил от меня, потом уходил от жены и приходил ко мне. Потом мне стала звонить его жена. Короче, это был мрак. В конечном итоге он остался в семье. Я не стала драться за него, как рекомендовали многие. Я хотела, чтобы со мной был мужчина, а не приз, который я отбила в кровопролитной драке. Возможно, это была ошибка, но я до сих пор так считаю.

И вот спустя полтора года я смогла встать на ноги. Дочка пошла в садик, я вышла на работу. Смогла взять квартиру в ипотеку. Мы с дочкой счастливы! Она невероятная умница. Люблю ее безумно! Она - копия своего отца, но это никак не отражается на моем к ней отношении.

И вроде все у меня хорошо, но вот он так и остался моей единственной любовью. Думаю, что никогда и никого больше не смогу полюбить.

Очень бы хотелось услышать ваши комментарии.

Заранее спасибо».

Да не за что, дорогая Татьяна! Ваша история, в самом деле, прямо про фольклорного злодея: «Полюбила лейтенанта, оказался старшина, к нему приехала жена да и четыре пацана». Однако она опровергает ходячий стереотип, будто в тенёта «роковых» отношений попадаются только непутевые люди, безотцовщины всякие.

Есть такая психолог Сандра Браун. Она изучила женщин, которые чаще других связываются с психопатичными дяденьками. Так вот, оказалось, это девочки из благополучных семей, которые дружелюбно смотрят на мир и судят людей по себе. Они не привыкли получать по щам, поэтому склонны «вкладываться в отношения», «брать на себя ответственность» и «проявлять инициативу». Причем им свойственна «конкурентоспособность» - то бишь, они умные и красивые.

И вот этих - лучших - дочерей Евы косит аномальная любовь. Вам сейчас кажется, вы не сможете «Его» забыть. Но почему? Вы отважная. Не испугались родить, выйти на работу, взять ипотеку, а тут «ай, боюсь-боюсь»...

Меня и другое привлекло в вашем письме: мне показалось, вы не уверены, что правильно поступили, отказавшись от битвы за мужчину-приз. Когда я вижу, как часто дамы у нас готовы к сражению «за любофф» - прямо как пионеры к подвигу - я вспоминаю поговорку «миллионы мух не могут ошибаться».

...Нет, ну иногда можно сразиться и за любовь. Допустим, вы Капулетти, он Монтекки, и вы вдвоем, плечом к плечу, противу всех... Тут можно и победить. А когда вы в одиночку против бронетанковой дивизии его экзистенциальных тараканов - это стрёмно.

У вас, дорогие читатели, наверняка есть чего добавить к сказанному. С удовольствием жду откликов здесь на форуме и по адресу dariaz@kp.ru.

И, конечно, буду рада просто пообщаться, почитать истории. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.