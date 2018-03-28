Временный рост капитализации «Лукойла»

28 Март 22:40 2018-03-28T22:44:00+03:00

Разбираемся, как нефтяная компания обогнала конкурентов, и надолго ли это

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28 марта российская деловая пресса пестрела заголовками в духе «Лукойл» обогнал «Газпром» и «Роснефть» по капитализации». Такой результат дали торги на Московской бирже: уже к 10:23 по московскому времени капитализация «Лукойла» выросла на 0,8 процента и составила 3,324 триллиона рублей. Внушительная цифра, особенно если учесть, что тот же показатель «Газпрома» равняется 3,31 триллиона, а «Роснефти» - 3,266 триллиона.

Секрет успеха кроется в новой стратегии развития компании на 2018-2027 годы. Она предусматривает, в частности, обратный выкуп казначейских акций компании. Потратить на это «Лукойл» собирается три миллиарда долларов.

Как утверждают аналитики, реальную стоимость компании было бы правильней считать без стоимости этого казначейского пакета.

- Когда он будет погашен, показатель капитализации скорректируется на 10-12 процентов, - уверен директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. - Получается, реальная стоимость «Лукойла» составляет 2,75 триллиона рублей.

16,57 процентов акций «Лукойла» - тот самый казначейский пакет — принадлежит кипрской Lukoil Investments LTD. Ценные бумаги перевели туда еще в 2010-11 годах, и с тех пор они ждали своего часа. В частности, руководство компании планировало использовать их в сделке по приватизации «Башнефти». Но та отошла другому покупателю - «Роснефти».

Поведение игроков на рынке ценных бумаг объясняется тем, что обратный выкуп акций потенциально может увеличить их доходность.

- Это краткосрочный всплеск. «Отыграв» корпоративные новости, капитализация «Лукойла», скорее всего, припадет, - считает начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» Сергей Суверов.

Снижение показателей эксперты ожидают уже в ближайшее время, когда компания погасит казначейские акции.

- При оценке стоимости компании важно учитывать не краткосрочные спекулятивные факторы, а фундаментальные показатели. А по ним Лукойл значительно проигрывает той же «Роснефти». Компании несопоставимы по добыче, запасам, выручке. Поэтому ценовая аномалия «Лукойла» является временной, и в скором будущем, «Роснефть» снова обойдет его по рыночной капитализации, причем с течением времени разрыв будет только увеличиваться, - прокомментировал Суверов.

Его слова несложно проверить. В прошлом году «Роснефть» добыла 225,6 миллионов тонн нефти, а «Лукойл» - 80,9 миллионов тонн. Запасы первой оцениваются в 37,8 миллиардов баррелей, второй — 12,1 миллиардов. Эффективность добычи «Роснефти» - три доллара на баррель, «Лукойла» - 3,7, «Газпром нефти» - 10 долларов на баррель.