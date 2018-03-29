«Недвижимость-2018»: Прикидки и скидки

СЕГОДНЯ 01:52 2018-03-29T01:53:59+03:00

С 29 марта по 1 апреля в столичном Гостином Дворе пройдет выставка-ярмарка для тех, кто хочет решить свой жилищный вопрос Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 29 марта по 1 апреля в столичном Гостином Дворе пройдет выставка-ярмарка для тех, кто хочет решить свой жилищный вопрос

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Нынешняя выставка «Недвижимость от лидеров» - уже 38-я по счету. Традиционно это мероприятие рассчитано не только на профессионалов, но прежде всего на покупателей жилья. Включая совсем чайников. Которые тем не менее хотят разобраться в ситуации на рынке, прежде чем принимать решение ценой в несколько миллионов, а то и десятков миллионов рублей.

Выставка «Недвижимость» позволяет получить максимум информации в сжатые сроки. На ней представлены предложения практически всех крупнейших застройщиков Москвы и области, агентств недвижимости, а также ипотечные программы ведущих банков (можно сразу попросить подобрать программу под конкретную квартиру). К чему в ближайшем будущем готовиться покупателям жилья и чего ждать от выставки?

Пять причин, по которым стоит посетить выставку в Гостином Дворе

1. Спокойно изучите все наиболее значимые предложения рынка недвижимости в одном месте, узнаете самую актуальную информацию по ценам.

2. Пообщаетесь напрямую с представителями застройщиков и банков.

3. Посетителей выставки «Недвижимость от лидеров» всегда ждут скидки и специальные предложения.

4. Тут же, на выставке, можно получить бесплатные консультации по ипотеке, налогам, инвестициям и вообще любым юридическим вопросам, связанным с недвижимостью.

5. Самых любознательных ждут семинары из серии «Как самому купить квартиру».

Цены на квартиры в Москве

К чему готовиться покупателям жилья

От долевого строительства откажемся через три года.

Таково поручение президента: перейти на новую схему инвестирования строительства новостроек.

Сейчас граждане, по сути, кредитуют застройщиков под 0%. При этом не имеют никакой гарантии, что дом, в который они вложили деньги, будет вообще построен и окажется надлежащего качества. Схема, которую сейчас взамен предлагает Минстрой, выглядит так: деньги покупателя новостройки поступают не застройщику, а на специальный счет в банк. И только после того как дом будет сдан, их получает застройщик.

У новой схемы есть безусловные плюсы: вложения в строящееся жилье будут лучше защищены. Но есть и другая сторона вопроса: пока непонятно, насколько дороже станет стоимость строительства.

Ставки по ипотеке падают

Ставки ипотечных кредитов впервые в новейшей истории стали измеряться однозначными цифрами. Прогноз - к концу нынешнего года ипотека вполне может подешеветь до 8% годовых, а в течение полутора-двух лет - и до 7%. Конечно, это не европейские 2 - 3%, но все же жилье становится доступнее хотя бы за счет кредитования. Неудивительно, что объемы выданных ипотечных кредитов бьют рекорды, даже несмотря на то что доходы граждан особо не растут. В 2017 году было оформлено более миллиона жилищных кредитов на сумму около 2 трлн. руб.

Даешь нормальную среду

Еще не так давно собственный отдельный угол по адекватной цене уже был таким счастьем, что грязь и ямы во дворе за проблемы не считались. А комфорт за стенами дома считался обязательным для жилого комплекса уровнем не ниже бизнес-класса.

Кризис привел к тому, что теперь даже строители массового жилья вынуждены бороться за покупателя. А потому к новостройке все чаще стали прилагаться «пространство без машин», прогулочные дорожки, спортивные площадки.

Эту тенденцию поддерживают и сверху, на государственном уровне. С 2017 года стартовал проект «ЖКХ и городская среда». В рамках него за счет федерального и местных бюджетов предполагается благоустраивать дворы и общественные пространства.