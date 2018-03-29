2018-03-29T19:52:06+03:00
Политика

Путину доложили об энергетических рекордах страны

Россия на первом месте по добыче нефти и экспорту газа
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Министр рассказал, как идет реализация программы создания возобновляемых источники энергииМинистр рассказал, как идет реализация программы создания возобновляемых источники энергииФото: REUTERS
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Все отрасли топливно-энергетического комплекса в 2017 году улучшили показатели, а нефтедобыча даже несмотря на ограничения принесла стране больший доход, чем прежде. Об этом президенту доложил министр энергетики Александр Новак.

- Россия является страной номер один в мире по добыче нефти, по экспорту газа, - заявил Новак. - Второе место занимаем мы по добыче газа в мире, и третье место по экспорту угля. То есть очень важную роль играем, с точки зрения поставок энергоресурсов и обеспечения энергобезопасности, баланса спроса и предложения на всех рынках.

691 миллиард кубометров добытого газа - рекордный показатель за последние 17 лет, а 224 миллиарда кубов - рекорд экспорта. Объемы добычи нефти всего на 0,1% уступил 2016 году, но за счет Россия получила дополнительно порядка 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Объем добычи угля составил 409 миллионов тонн, и это тоже рекордный уровень в России за все годы.

- В прошлом году было введено в эксплуатацию 55 месторождений в нефтяной отрасли, - доложил Новак. - В газовой отрасли была запущена в эксплуатацию первая очередь завода «Ямал-СПГ». Это вообще новая веха в развитии газовой отрасли страны. Если сегодня Россия занимает порядка 5 процентов на мировых рынках СПГ, мы планируем выйти на уровень от 15 до 20 процентов.

Министр рассказал, как идет реализация программы создания возобновляемых источники энергии. Если за три предыдущих года было введено всего 130 мегаватт таких мощностей, то только 2017 году - 135 мегаватт.

- Появилась уже первая ветровая станция в Ульяновской области, - привел пример Новак. - Она была введена в эксплуатацию в декабре прошлого года, мощностью 35 мегаватт. Это тоже начало большой программы по строительству ветровых станций. Сегодня уже в Новочебоксарске открыт совершенно новый завод по производству солнечных панелей по нашим российским технологиям. Эти технологии входят в тройку мировых по коэффициенту полезного действия и в целом по эффективности. Первая станция на Алтае уже была введена со 100-процентной локализацией из российских компонентов.

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