2018-04-03T14:53:03+03:00
Доброволец

Волонтеры помогают старикам и наркозависимым вернуть память и ясный ум

Москвичка Ирина Довжик на своем примере убедилась: постоянные тренировки нужны не только нашему телу, но и мозгу. И открыла благотворительные курсы для всех желающих
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Волонтеры хотят организовать регулярные группы во всех библиотеках МосквыВолонтеры хотят организовать регулярные группы во всех библиотеках МосквыФото: Из личного архива
Изменить размер текста:

"Люди даже в пожилом возрасте хотят оставаться в своем уме и своей памяти. И курс "Фитнеса мозга" может им в этом помочь" - уверена вице-президент фонда благих дел "Быть Добру" Ирина Довжик. Да-да, именно так: упражнения нужны не только нашему телу, мышцам, но и важнейшей части человеческого организма - мозгу. А натренировать "извилины" вот уже более двух лет можно в Москве совершенно бесплатно - и все благодаря волонтерам и фонду "Быть Добру". На курсы могут прийти все желающие: по словам Ирины Довжик, занятия помогают справиться со сложностями на работе, расширяют кругозор, помогают развить мышление детям... Но больше всего они необходимы тем, кто теряет память и ясный рассудок - старикам и пациентам, проходящим реабилитацию от наркотической и алкогольной зависимости.

На занятия приходят разные люди со своими историями Фото: Из личного архива

На занятия приходят разные люди со своими историямиФото: Из личного архива

- С чего начались ваши благотворительные курсы и почему вы решили всех желающих учить "фитнесу мозга"?

- Два года назад меня пригласили на новую работу: инженером в отдел стандартизации и сертификации в компанию, которая занимается производством спецодежды. Но по образованию я инженер-технолог, - рассказывает Ирина Довжик. - И с первого же дня на меня обрушились новые для меня технические регламенты и стандарты. Мне было очень тяжело на новой работе, мозг буквально кипел. И тут одна моя знакомая, которая занимается преподаванием языков, спросила, что со мной происходит. Она-то мне и подсказала: мозг - не причина, чтобы сдаваться и увольняться. Так я узнала о методике Владимира Анатольевича Лукашенко "Фитнес мозга".

Она очень проста в исполнении. Пишем правой и левой рукой справа налево, слева направо, двумя руками. От простых упражнений переходим к сложным: играем в ассоциации, человек вспоминает и узнает большое количество новых слов и постепенно сам начинает писать стихи, эссе. Мозг буквально включается. Я увидела эффект уже после первого занятия. На работе была более внимательна, собрана, гораздо легче запоминала новые документы.

Следующее, что я поняла: заниматься одной неинтересно. Вначале рассказала о методике знакомым, те рассказали своим. Так образовались первые группы. После этого ко мне обратились из Центра социального сопровождения пожилых людей. И вот уже два года я веду группы на волонтерской основе. Помогает программа пенсионерам просто великолепно: у кого-то пропал шум в ушах, у кого-то появляется ощущение спокойствия, комфорта. Методику мы постепенно совершенствуем: добавили дыхательную гимнастику по методу Стрельниковой.

Ирина Довжик и доктор Михаил Щетинин, эксперт по дыхательной гимнастике Фото: Из личного архива

Ирина Довжик и доктор Михаил Щетинин, эксперт по дыхательной гимнастикеФото: Из личного архива

- Кому еще вам удалось помочь?

- Это совсем разные люди со своими историями. Например, у нас в группе есть ребята, которые проходили реабилитацию после наркомании. Они говорят, что у них уходит тоннельное мышлении, расширяется кругозор. Среди них была одна девушка, которая пройдя нашу программу, захотела помочь своим знакомым. И попросила меня обучить ее уже преподаванию методики. Так у нас появились первые волонтеры: ребята, готовые помогать другим людям. Сейчас их уже больше 30 человек. Мы разрабатываем для них стандарт сертификации, методическое пособие, обсуждаем сотрудничество с библиотеками и социальными центрами.

В наших с волонтерами планах организовать регулярные группы во всех библиотеках Москвы. Каждый будет вести свою группу. Занятия проходят нечасто: раз в месяц, одна встреча продолжается два часа. И этого как раз достаточно человеку, чтобы начать использовать все возможности своего мозга в полную силу.

ВАЖНО

В рамках волонтерского проекта "Фитнесс мозга" стабильно работают три группы: для волонтеров, в реабилитационном центре для пожилых людей и в библиотеках столицы для всех остальных желающих. О предстоящих занятиях можно узнать в группе проекта ВКонтакте и на странице Ирины Довжик

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Эти дети каждый день разные: почему в обычных школах не готовы работать с аутистами
Во всемирный день информирования об аутизме "КП-Самара" рассказывает, о чем мечтают родители таких детей, почему в России так мало программ для их обучения и что можно считать "хорошим результатом" в воспитании малыша с аутизмом
Новости 24
Поклонская возмутилась захватом украинскими националистами православного храма в Ровенской области
Путин прилетел в Анкару с рабочим визитом
ОЗХО до конца дня ответит на вопросы Москвы по «делу Скрипаля»
МОК назвал семь претендентов на проведение зимней Олимпиады 2026 года
НАТО отказалось выдать визы дипломатам из России
Итоги выборов президента РФ отменены из-за нарушений на 18 участках в девяти регионах
Афины призвали Анкару освободить двух греческих военных
Замглавы МИД РФ: Москва делала все возможное, чтобы избежать кризиса на Украине
Женскую сборную России по гандболу лишили серебра ЧЕ-2017 из-за допинга
Киевский прокурор снялся голым в украинском реалити-шоу
Германская прокуратура запросила арест Пучдемона для дальнейшей экстрадиции в Испанию
Напавшего на торгпредство РФ в Швеции направили на принудительное лечение
В Белоруссии отцам начнут давать декретный отпуск
В МИД РФ считают «абсурдом» стремление НАТО к диалогу на фоне сокращения российской миссии в альянсе
В московском ТЦ «Афимолл-Сити» прошла эвакуация после сигнала о пожаре
Реновация пятиэтажек в Москве: В новых домах для переселенцев планируют построить 4-комнатные квартиры
Аваков отреагировал на возбуждение в РФ уголовного дела против него
В МИД Китая назвали адекватным ответ России на высылку дипломатов странами Запада
Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию после президентских выборов