Волонтеры помогают старикам и наркозависимым вернуть память и ясный ум

СЕГОДНЯ 14:52 2018-04-03T14:53:03+03:00

Москвичка Ирина Довжик на своем примере убедилась: постоянные тренировки нужны не только нашему телу, но и мозгу. И открыла благотворительные курсы для всех желающих

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"Люди даже в пожилом возрасте хотят оставаться в своем уме и своей памяти. И курс "Фитнеса мозга" может им в этом помочь" - уверена вице-президент фонда благих дел "Быть Добру" Ирина Довжик. Да-да, именно так: упражнения нужны не только нашему телу, мышцам, но и важнейшей части человеческого организма - мозгу. А натренировать "извилины" вот уже более двух лет можно в Москве совершенно бесплатно - и все благодаря волонтерам и фонду "Быть Добру". На курсы могут прийти все желающие: по словам Ирины Довжик, занятия помогают справиться со сложностями на работе, расширяют кругозор, помогают развить мышление детям... Но больше всего они необходимы тем, кто теряет память и ясный рассудок - старикам и пациентам, проходящим реабилитацию от наркотической и алкогольной зависимости.

На занятия приходят разные люди со своими историямиФото: Из личного архива

- С чего начались ваши благотворительные курсы и почему вы решили всех желающих учить "фитнесу мозга"?

- Два года назад меня пригласили на новую работу: инженером в отдел стандартизации и сертификации в компанию, которая занимается производством спецодежды. Но по образованию я инженер-технолог, - рассказывает Ирина Довжик. - И с первого же дня на меня обрушились новые для меня технические регламенты и стандарты. Мне было очень тяжело на новой работе, мозг буквально кипел. И тут одна моя знакомая, которая занимается преподаванием языков, спросила, что со мной происходит. Она-то мне и подсказала: мозг - не причина, чтобы сдаваться и увольняться. Так я узнала о методике Владимира Анатольевича Лукашенко "Фитнес мозга".

Она очень проста в исполнении. Пишем правой и левой рукой справа налево, слева направо, двумя руками. От простых упражнений переходим к сложным: играем в ассоциации, человек вспоминает и узнает большое количество новых слов и постепенно сам начинает писать стихи, эссе. Мозг буквально включается. Я увидела эффект уже после первого занятия. На работе была более внимательна, собрана, гораздо легче запоминала новые документы.

Следующее, что я поняла: заниматься одной неинтересно. Вначале рассказала о методике знакомым, те рассказали своим. Так образовались первые группы. После этого ко мне обратились из Центра социального сопровождения пожилых людей. И вот уже два года я веду группы на волонтерской основе. Помогает программа пенсионерам просто великолепно: у кого-то пропал шум в ушах, у кого-то появляется ощущение спокойствия, комфорта. Методику мы постепенно совершенствуем: добавили дыхательную гимнастику по методу Стрельниковой.

Ирина Довжик и доктор Михаил Щетинин, эксперт по дыхательной гимнастикеФото: Из личного архива

- Кому еще вам удалось помочь?

- Это совсем разные люди со своими историями. Например, у нас в группе есть ребята, которые проходили реабилитацию после наркомании. Они говорят, что у них уходит тоннельное мышлении, расширяется кругозор. Среди них была одна девушка, которая пройдя нашу программу, захотела помочь своим знакомым. И попросила меня обучить ее уже преподаванию методики. Так у нас появились первые волонтеры: ребята, готовые помогать другим людям. Сейчас их уже больше 30 человек. Мы разрабатываем для них стандарт сертификации, методическое пособие, обсуждаем сотрудничество с библиотеками и социальными центрами.

В наших с волонтерами планах организовать регулярные группы во всех библиотеках Москвы. Каждый будет вести свою группу. Занятия проходят нечасто: раз в месяц, одна встреча продолжается два часа. И этого как раз достаточно человеку, чтобы начать использовать все возможности своего мозга в полную силу.

ВАЖНО

В рамках волонтерского проекта "Фитнесс мозга" стабильно работают три группы: для волонтеров, в реабилитационном центре для пожилых людей и в библиотеках столицы для всех остальных желающих. О предстоящих занятиях можно узнать в группе проекта ВКонтакте и на странице Ирины Довжик