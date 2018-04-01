«Думаю, он справится» - Эксперт прокомментировал назначение Сергея Цивилева врио главы Кемеровской области

СЕГОДНЯ 15:12 2018-04-01T15:11:45+03:00

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Более 20 лет Аман Тулеев руководил Кемервской областью. И вот на фоне трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" губернатор обратился к Владимиру Путину - попросил принять его отставку.

- Дорогие земляки. Все мы переживаем страшную трагедию. Мы потеряли 64 человека и большинство из них — дети. Наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы… Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир, - сказал Тулеев в видеообращении. - Еще раз спасибо всем. За то, что всегда были рядом, в горе, радости, и примите поклон. Сегодня, сейчас хочу сказать вам, я подал президенту Российской Федерации прошение об отставке. Мира и добра вам и вашим семьям. Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645378" frameborder="0"></iframe> Аман Тулеев ушел в отставку.В воскресенье, 1 апреля, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев официально подал прошение об отставке. На своем посту он находился с 1997 года. Тулеев уходит в отставку после того, как в Кемерово произошел пожар в ТРЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 64 человека. В своем специальном видеообращении глава Кемеровской области пояснил причины ухода

По президентскому указу исполнять обязанности главы Кузбасса будет Сергей Цивилев.

- Это было предсказуемо, Цивилев был не так давно отправлен в Кемерово в качестве вице-губернатора, - поделился с "КП" директор Института новейших государств Алексей Мартынов. - Никто не мог предположить, при каких обстоятельствах Тулеев уйдет в отставку. Это произошло на фоне трагедии в "Зимней вишне" и переживаний на всю страну. С одной стороны это омрачающий эффект, с другой - возможность войти в ситуацию. Цивилеву предстоит непростая история: справедливое наказание виновных в трагедии. И делать это нужно вместе с людьми – по-другому не получится. Ничего так не сближает, как великое горе или радость.

Политолог уверен, что новому главе региона будет не просто пройти сентябрьские выборы.

- Мы видели Цивилева с разных сторон в этой трагедии, думаю, он справится, - считает Мартынов. - Тем более он занимался добычей угля. А Тулеев мог и раньше попробовать уйти. Наверно, он хотел уйти после выборов. Главное - его отставка не связана с трагедией. Просто дедушка старый и ему пора на пенсию.

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