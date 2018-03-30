2018-03-30T14:26:40+03:00
Здоровье

Откуда у ребенка берется депрессия

1 апреля эксперты Лиги здоровья наций расскажут, как отличить плохое настроение у ребенка от серьезной депрессии. И это точно не повод для шутки
Анна КУКАРЦЕВА
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Депрессия скоро станет одним из самых распространенных заболеваний в миреДепрессия скоро станет одним из самых распространенных заболеваний в миреФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По оценкам ВОЗ, депрессия скоро станет одним из самых распространенных заболеваний в мире. На сегодняшний момент более 300 000 000 человек в мире страдают от депрессии. Ежегодно около 800 000 человек погибают от нее. И второе место среди погибших занимают подростки и молодые люди от 16 до 29 лет.

- Распознать признаки депрессии у ребенка, отличить ее от плохого настроения и плохого поведения, бережно и грамотно взаимодействовать с ребенком, вовремя принять правильные меры - этими знаниями и умениями должна обладать каждая мама, - уверена клинический психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги Ксения Бурцева. - И я вам дам в руки эти инструменты. У детской депрессии нет нижней возрастной планки - это состояние можно наблюдать даже у малышей.

В программе лекции несколько интересных тем:

+ Как распознать депрессию у детей разного возраста. Младенческая депрессия.

+ Причины и проявления депрессивных состояний у детей. Профилактика депрессии.

+ Состояния ребенка, при которых нужна помощь специалистов: психолога, невролога, психиатра.

+ Плохое настроение и плохое поведение у ребенка: как не спутать с депрессией.

+ Влияние состояния и настроения родителей, семейных взаимоотношений, на настроение и депрессивные состояния детей.

Лекция абсолютно бесплатная. Но требуется регистрация: достаточно отправить имя и фамилию участника по почте: partner@ligazn.ru

Лекция состоится в это воскресенье, 1 апреля, в 12.30. ВДНХ, Павильон 70, офис Лиги здоровья нации находится с левого торца на цокольном этаже.

Кстати, можете взять с собой и детей. Пока родителям рассказывают о важных вещах, дети могут поучаствовать в англоязычном игровом квесте «Поиск философских камней в Царстве настоящих времен». Программа рассчитана на два часа и принесет ребенку не только пользу, но и веселье. В игровое форме дети получат хорошие психологические уроки: как радоваться настоящему моменту, и следовать намеченной цели. Вожатый – носитель английского вместе с детьми поучаствует в грамматических флешмобах. Две группы от 3 до 7 лет и от 7 до 11 лет.

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