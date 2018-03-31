Новые способы разводки на деньги на дороге: От «наезда» на пешехода до обвинений в педофилии

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-30T23:17:45+03:00

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С приходом весны на дорогах активизируются хищники - автомошенники. В теплое время охотиться на улице комфортнее. Да и улов выше: после зимы выкатывается целая армия дачников, новичков за рулем и прочих, кто не рисковал ездить зимой, - добыча неопытная и потому самая лакомая.

Дабы сберечь ваши деньги и нервы, напомним о некоторых старых и новых способах разводок на дорогах. Все они объединены одним принципом: игрой на неуверенности, незнании технической части и доверчивости.

«Опасная поломка»

Вы едете по дороге. Из проезжающего рядом авто начинают размахивать руками и сигналить. Вы останавливаетесь. «Доброжелатель» рассказывает, что у вас из выхлопной трубы валит дым и мотор вот-вот стуканет. Дым и вправду валит. Пока машина была на стоянке, жулики обычным шприцем впрыснули в трубу антифриз, масло или их смесь.

Дальше аферист заявляет, что он сам ехал в сервис «тут неподалеку». Там мастера золотые руки, сейчас он им позвонит - пришлют эвакуатор. Ведь ехать с такими симптомами своим ходом опасно! Жертву привозят в сервис, где начинается вторая часть спектакля: автомобилиста разводят как минимум на замену прокладок в блоке цилиндров, максимум - на ремонт двигателя.

Другой вариант этого сценария: из-под капота натурально начинает валить дым, а салон наполняется запахом горелого масла. Мошенники не поленились - пока вы отсутствовали, впрыснули машинное масло на выпускной коллектор выхлопных газов. Во время езды он нагрелся - масло задымило.

Что делать?

Современные авто снабжены системами контроля: в случае неисправности на приборной панели вероятнее всего загорится индикатор CHECK или символ масленки. Если вы действительно подозреваете неисправность, вызывайте эвакуатор сами (на этот случай всегда хорошо иметь проверенную фирму, но и простой поиск по Google и звонок через сайт сработает не хуже) и тащите авто в свой сервис.

«Покинул место ДТП»

Как правило, действие происходит на узкой улице, где много припаркованных машин. После очередного перекрестка или поворота вас нагоняет автомобиль, пассажир которого заявляет, что вы задели его машину, оставшуюся в паре кварталов сзади. Сообщник афериста, играющий роль водителя, подтверждает рассказ и говорит, что он посадил «пострадавшего» и гнался за вами.

На вашем авто обнаруживается след краски или вмятина - их заботливо наносят заранее на стоянке. Далее следует классический развод на деньги в обмен на недонесение в ГИБДД. Мошенники играют на страхе лишиться прав и незнании закона.

Что делать?

Никому не верить. Сразу же вызывать ГИБДД. А чтоб не сомневаться в своей правоте, полезно иметь видеорегистратор.

В другом варианте подобной аферы цель не вы, а страховая компания. Мошенники пишут заявление в ГИБДД, что вы стукнули припаркованную машину и скрылись. ГИБДД и судьи склонны принимать сторону пострадавших в мифической аварии. Особенно если те приводят подставных свидетелей. Перспектива лишиться водительских на год или получить 15 суток ареста в качестве наказания вполне реальна. В группе разбора следует требовать назначения трасcологической экспертизы - изучения следов на автомобилях. Сравнив образцы краски в поврежденном месте и на вашем авто, эксперт-трассолог скорее всего, вынесет решение о том, что соприкосновения этих машин не было. В такой ситуации нелишним будет обратиться с исковым заявлением о мошенничестве.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

«Ты виновен»

Автомобиль, скутер или велосипед, стоящий перед вами на светофоре, неожиданно сдает назад. После вас обвиняют в виновности в ДТП и предлагают разойтись полюбовно за определенные деньги. Иногда встречается вариант с прыгающим на капот в стиле «СтопХам» пешеходом.

Иногда в зоне действия знака «Жилая зона» или рядом со школами подобный трюк могут провернуть ушлые тинейджеры, прилетев в борт вашего авто на скейте, роликах или велосипеде.

Что делать?

Развод примитивный и легко пресекается демонстрацией видеорегистратора и предложением вызвать полицию.

«Потерявшаяся девочка»

Прилично одетая, но растрепанная и расстроенная девочка подбегает к вашему автомобилю, рассказывает историю о том, что она потерялась/поссорилась с родителями и убежала. Просит отвезти ее домой. По дороге или в том месте, куда вы привезли юную помощницу мошенников, вас тормозят «сотрудники органов» или «родственники» девочки и начинают обвинять в педофилии. В некоторых случаях девочка может изобразить жертву - у нее на руках или на теле найдутся синяки и ссадины. Вариантов развития ситуации много, но все они неприятны для вас. Даже если в машине установлен регистратор, пишущий обстановку в салоне, придется потратить немало нервов.

Что делать?

Вызывайте на помощь ребенку полицию.

«Сбил и скрылся»

Забитая припаркованными машинами улица.

«Жертва» начинает переходить дорогу перед вашим авто и - падает вам на капот. Другой участник шайки пишет видео.

Перепуганный водитель предлагает помочь, но его убеждают, что претензий нет. Водитель уезжает. Но затем начинается шантаж. Появляются очевидцы, результаты медосвидетельствования в травмпункте. И предложение не доводить историю до уголовного дела.

Что делать?

Как и при любом ДТП - вызывать ГИБДД. Как правило, уже на этом этапе аферисты отступают. А еще лучше, если у «сбитого» претензий нет - сразу просить его написать при двух свидетелях об этом расписку или сказать на камеру об отсутствии претензий.

ВАЖНО

Все сценарии дорожных афер перечислить невозможно, мошенники изобретательны. Но действует общее правило: помнить, что законы писаны не зря, и соблюдать их выгоднее, чем пытаться обойти.