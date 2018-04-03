Американские ученые признали бесполезность электронных сигарет в борьбе с табачной зависимостью

СЕГОДНЯ 07:23 2018-04-03T07:23:50+03:00

Исследователи пришли к выводу, что пользователям электронных сигарет труднее бороться с привычкой курить, чем у тех, кто ими никогда не пользовался Фото: Евгения ГУСЕВА

А в некоторых случаях они могут даже затруднить избавление от табака

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Ученые из Американского колледжа терапевтов заявили, что переход на электронные сигареты затрудняет отказ от табачной зависимости. Исследование они опубликовали в журнале Annals of Internal Medicine.

В эксперименте, проведенном при финансовой поддержке Национального института сердца, легких и крови, приняли участие 1357 недавно госпитализированных курильщиков, которые хотели отказаться от табачной зависимости. Помимо терапевтического лечения, исследователи предложили испытуемым попробовать альтернативу обычным сигаретам - электронные сигареты.

Спустя три месяца после выписки ученые встретились с пациентами, чтобы узнать, пользуются ли они электронными сигаретами в качестве меры отказа от табака. Оказалось, что 28% участников эксперимента заменили обычные сигареты на электронные аналоги.

Через полгода после того, как пациенты покинули больницу, исследователи оценили, насколько успешна их борьба с табакокурением, и действительно ли электронные сигареты помогли людям, которые их пробовали. Оказалось, что лишь 10% из тех, кто использовал электронные сигареты, смогли бросить курить Между тем, из 72% участников, кто вообще не использовали электронные сигареты, от зависимости смогли избавиться 26%.

Исследователи пришли к выводу, что пользователям электронных сигарет было труднее бороться с привычкой курить, чем у тех, кто ими никогда не пользовался. Кроме того, некоторые участники (из числа некурящих электронные сигареты) пробовали лекарства для борьбы с табачной зависимостью. Среди них 30% смогли отказаться от табака за полгода.

В завершении один из авторов исследования Нэнси Риготти заметила, что «проблемы регулирования» затрудняют проведение более контролируемого исследования влияния электронных сигарет на организм человека. Поэтому необходимо провести дополнительные эксперименты, чтобы понять долгосрочные эффекты электронных сигарет и их риски для здоровья пользователей.

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