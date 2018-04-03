2018-04-03T14:11:01+03:00
Общество

На среднемагистральных самолетах «Аэрофлота» появится интернет

Wi-Fi доступом будет оснащен 81 самолет
Антон БАЛУЕВ
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На дальних рейсах «Аэрофлота» доступ к интернету есть давно: с 2012 года точками доступа оснащены широкофюзеляжные лайнеры Airbus 330 и Boeing 777. Теперь возможность выйти в сеть во время полета появится и на более коротких маршрутах.

Среднемагистральный парк авиакомпании в основном представлен самолетами Airbus 320 и 321. Их и оснастят системой развлечений и доступом в интернет. На восьми самолетах беспроводная сеть уже появилась, на остальных 64 она будет устанавливаться до декабря 2019 года. Предоставлять доступ в интернет «Аэрофлот» планирует с июля 2018 года.

Система развлечений появилась на 36 самолетах Boeing 737: пассажиры могут смотреть фильмы и слушать музыку на своих устройствах через Wi-Fi, но без доступа к интернет-ресурсам.

Стоить безлимитный интернет со скоростью 10 Мб/с будет 800 рублей в час, или 1000 рублей на весь полет.

-Это очень привлекательная цена. Думаю, к внедрению этой услуги придут и другие российские перевозчики, основные конкуренты «Аэрофлота». Сейчас никто из них не предоставляет доступ к системе развлечений и тем более к интернету, - сообщил исполнительный директор отраслевого информационно-аналитического агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

КСТАТИ

Систему развлечений собирается внедрить на своих самолетах дочка «Аэрофлота» - «Победа». В ее планах – оснащение 30 лайнеров.

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