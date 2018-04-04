2018-04-03T11:21:47+03:00
Авто

«Ниссан», «Рено» и «Мицубиси» сообразят на троих

Автомобильные марки хотят слиться в общую компанию
Андрей ГРЕЧАННИКkpauto@dorogi_kozerogi
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А нам ведь это тоже интересно. Во-первых, потому что совладельцем российского АвтоВАЗа является альянс «Рено-Ниссан»А нам ведь это тоже интересно. Во-первых, потому что совладельцем российского АвтоВАЗа является альянс «Рено-Ниссан»Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Как же у них там в автомобильном бизнесе все непросто! «Рено» сейчас имеет 43% акций «Ниссана». А «Ниссан» - 15-процентную долю в «Рено». Мало того, полтора года назад эта парочка купила 34% акций японской «Мицубиси-Моторс».

Вспомним американский «Крайслер», который дружил все с той же «Мицубиси». Смотришь на машину - американская, а начинка в ней японская. Сейчас «Крайслер» со товарищи перекупили итальянцы из «Фиата», создав компанию FCA). И на базе маленького «фиатика» вовсю делают джипчики. Примерно то же будет и с «Ниссаном», «Рено» и «Мицубиси».

А нам ведь это тоже интересно. Во-первых, потому что совладельцем российского АвтоВАЗа является альянс «Рено-Ниссан». Значит, и мы там будем. Во-вторых, новая фирма сможет стать крупнейшим автопроизводителем в мире. В прошлом году все их марки (включая «Инфинити», «Дацун», «Дачия») совокупно по всем странам мира продали 10,6 млн. новых автомобилей. Больше смог продать только «Фольксваген» (со своими «Ауди», «Шкода», «Порше», «Ламборгини», «Бугатти», «Бентли») - 10,7 млн. штук.

И как теперь мужикам спорить, чья машина круче? Ведь отличаются они лишь эмблемой, фарами да еще какими-нибудь мелочами, а в остальном - как из одной бочки. Когда-то инженеры ломали головы, как сделать машины быстрее, мощнее и надежнее. Сейчас конкуренция лишь в том, кто больше заработает.

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