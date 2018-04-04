Жена футболиста Жиркова нарядила в свои платья Барановскую

СЕГОДНЯ 17:30 2018-04-04T17:43:14+03:00

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Жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова презентовала очередную коллекцию нарядов своего ателье MiloMilo by Inna Zhirkova. Уже во второй раз за последние несколько лет в съемках лукбука новой линейки платьев принимает участие близкая подруга Инны, телеведущая Первого канала и тоже мама Юлия Барановская (бывшая жена футболиста Андрея Аршавина).

Юлия Барановская

По словам Жирковой, Юлия Барановская, как никто другой, олицетворяет собой ярких, успешных и стильных девушек, для которых и была создана эта коллекция коктейльных и вечерних платьев. Все наряды элегантные и сдержанные, нежных и ярких цветов, часть коллекции вручную расшита жемчугом. Платья созданы из фэшн-неопрена на хлопковом подкладе, что позволяет идеально поддерживать форму.

Инна Жиркова

— Мы с Юлей Барановской родственные души и всегда поддерживаем друг друга, — поделилась с «КП» дизайнер Инна Жиркова. — Уже второй раз Юля становится лицом моей новой коллекции и первой примеряет наряды. Работать с ней — одно удовольствие, это всегда веселье и положительныеи эмоции.